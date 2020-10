Je to skvelý kresťan, číta Bibliu. Reportáž z Trumpovej časti Pensylvánie

Článok pokračuje pod video reklamou

Kým Sandy Wenková zdobí okná oranžovými halloweenskymi svetielkami, modrá vlajka s nápisom Trump 2020 visí cez zábradlie verandy. „Dám ju späť hneď, ako dokončím výzdobu. Tiež sa tešíte na Halloween?“ pýta sa žena v stredných rokoch.

Donald Trump bol pre ňu jednotkou od chvíle, keď ohlásil prezidentskú kandidatúru. „Chcem silného a schopného prezidenta. Niekoho, kto tu udrží prácu, právo a poriadok,“ vyhlasuje. Vďaka terajšej hlave štátu je vraj znovu hrdá na to, že je Američanka.

Mestečko North Huntingdon, kde Wenková žije, leží na západe Pensylvánie, neďaleko Pittsburghu. Pri nadchádzajúcich voľbách sa práve v tomto trinásťmiliónovom štáte čaká vyrovnaný súboj s tesným výsledkom, rovnako ako v roku 2016.

Tesné víťazstvo

Trump si vtedy v Pensylvánii pripísal len o 44-tisíc hlasov viac ako Hillary Clintonová. S rozdielom 0,7 percentuálneho bodu tú získal 20 voliteľov, ktorí mu pomohli k celkovému víťazstvu.

Demokrati sa sústreďujú na východe štátu vo Philaldephii a v niekoľkých ďalších veľkých mestách. Vidiek je za Trumpa. A okres Westmoreland tiež.

Pre Wenkovú je dôležité, ako sa jej regiónu ekonomicky darí. Podľa nej za to môže práve Trump. „Odvtedy, čo sa stal prezidentom, manželov biznis neskutočne prosperuje. Páči sa mi, že chce udržať pracovné miesta v Spojených štátoch. Čo by sme robili, keby všetok priemysel zmizol? Kto by za mňa platil hypotéku?“ hovorí.

S tým súhlasí aj predseda miestnej republikánskej komisie Bill Bretz. „Trump zaviedol priaznivé obchodné dohody, ktoré pomohli revitalizovať miestny oceliarsky priemysel, a urobil z Pensylvánie centrum ťažby zemného plynu. Pribudlo tu veľa miest vo výrobe, stavebníctve i remeslách,“ naráža na to, že Trump zaviedol clá na dovoz ocele do Spojených štátov. Oceliarsky priemysel vďaka tomu vyrástol o niekoľko tisíc pracovných miest.

Po skončení krízy z rokov 2007 až 2009 americká ekonomika stabilne rástla. Medián ročného príjmu domácnosti sa zvýšil na 63-tisíc dolárov v roku 2018. Krátko po kríze, v roku 2012, to bolo necelých 56-tisíc dolárov.

Nezamestnanosť spadla až na 3,5 percenta v roku 2019, najnižšie od 60. rokov minulého storočia. Zlepšenie však prichádzalo postupne, nezačalo sa vládou Donalda Trumpa. Demokrati podotýkajú, že to bol predchádzajúci prezident Barack Obama, kto vydláždil cestu k ekonomickému rastu.

„Áno, na ekonomiku má vplyv veľa faktorov,“ pripúšťa Bretz. „Osobne si však myslím, že zníženie daní a rôzne obchodné dohody, ktoré Trumpova administratíva vyrokovala, zohrali kľúčovú úlohu,“ hovorí.

Aby sa menšiny mali dobre

Obamovi Wenková vyčíta, že sa príliš staral o tých druhých.