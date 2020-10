Jeho strana ovládla český senát: Vysloviť v kríze nedôveru Babišovi? Dovládol by Zeman

Vedie stranu, ktorá zvíťazila v októbrových voľbách do senátu a výrazne si polepšila v krajských voľbách. Predseda českého opozičného hnutia Starostovia a nezávislí VÍT RAKUŠAN hovorí, že úspech je pre nich záväzkom, aby dosiahli čo najlepší výsledok v budúcoročných parlamentných voľbách. Česká opozícia sa teraz proti premiérovi Andrejovi Babišovi spája podobne, ako to robili opozičné strany na Slovensku v roku 1998 v boji proti Vladimírovi Mečiarovi. "Andrej Babiš pred názormi odborníkov uprednostní rady marketingových manažérov. Ak by sme mu teraz vyslovili nedôveru, budú nám vládnuť úradníci menovaní prezidentom Zemanom", vysvetľuje v rozhovore pre SME.

Dnes sa najviac diskutuje o tom, ako česká vláda nezvláda koronavírusovú krízu. Aj samotní členovia kabinetu priznávajú, že zlyhávajú v krízovej komunikácii. V čom robí vláda najväčšiu chybu podľa vás?

Najväčším zlyhaním bola bohorovnosť, ktorú táto vláda predvádzala cez leto. Od konca mája mala pritom vláda k dispozícii dokument, ktorý vypracovala skupina expertov a poskytla ho premiérovi Andrejovi Babišovi, ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi aj všetkým odborníkom, ktorí vláde v koronavírusovej kríze radili. Volalo sa to 32 krokov, ako čeliť druhej vlne pandémie. Vláda sa týmto dokumentom veľmi neriadila, keďže splnila asi len osem z tých 32 krokov. Ale to nebolo jediné zlyhanie. Česko zostalo asi jedinou krajinou v celej Európskej únii, kde cez leto ani raz nezasadala ústredná epidemiologická komisia.

Keď koncom augusta vtedajší minister zdravotníctva (Adam Vojtěch za ANO, pozn. red.) varoval premiéra, že je čas opäť sprísniť opatrenia, napríklad zaviesť nosenie rúšok vo vybraných priestoroch, premiér to odmietol.

Koroavírus v Česku 316 838 infikovaných od začiatku pandémie,

infikovaných od začiatku pandémie, 182 950 aktuálne chorých,

aktuálne chorých, 3 033 mŕtvych.

Podľa mňa už koncom septembra bolo na takúto výzvu zo strany ministra zdravotníctva trochu neskoro, no premiér Babiš aj tak radšej hľadel na prieskumy verejnej mienky. Blížili sa krajské a senátne voľby a nálada verejnosti nepriala sprísňovaniu opatrení. Premiér preto nevypočul odborníkov, ale prispôsobil sa radám svojich marketingových poradcov a čiastočne verejnej mienke. To je u neho častý postup, akurát teraz je rozdiel v tom, že bojujeme s pandémiou.

V Česku politici zlyhávajú v komunikácii s verejnosťou. Vaša prezidentka sa ľuďom opakovane prihovárala, prezident Miloš Zeman takmer verejne nevystupoval. Na Slovensku dodržiavanie opatrení propagovali známe osobnosti. To v Česku chýbalo, pričom práve takáto kampaň bola jedným z odporúčaní, aby známe tváre robili osvetu.

( V Česku, naopak, viacero známych osobností koronavírus zľahčovalo. Patril k nim napríklad hudobník Janek Ledecký, ale aj speváčky Lucie Bilá a Bára Basiková. Vo virálnych videách na sociálnych sieťach vírus prirovnávali ku chrípke alebo šírili mýty, ktoré sú populárne na dezinformačných weboch, pozn.)