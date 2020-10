Francúzsko sa vrátilo o päť rokov späť, do čias teroristických útokov

Útočník zabil v Nice troch ľudí.

29. okt 2020 o 16:32 Matúš Krčmárik

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/bfeyS-wFZ98

Článok pokračuje pod video reklamou

PARÍŽ, BRATISLAVA. Francúzsko sa vracia do rokov 2015 a 2016, keď zažívalo útoky na Charlie Hebdo, v klube Bataclan alebo na promenáde v Nice. Po štvrtku polícia zvýšila úroveň teroristickej hrozby na najvyššiu, hrozí teda okamžitý útok na území celého Francúzska.

"Je to síce smutné to takto konštatovať, ale nemôžeme to označiť za prekvapujúce," začal svoj rozhovor v televízii France24 Bernard Louis, zakladateľ bezpečnostnej analytickej firmy Crisotech. Bolo to krátko po tom, ako vyšli na verejnosť prvé informácie o vraždení v centre Nice.

Vtedy ešte nebolo isté, že ide o teroristický útok, neboli jasné jeho okolnosti, aj keď v mnohom pripomínali vraždu učiteľa spred dvoch týždňov. Až neskôr starosta juhofrancúzskeho mesta Christian Estrosi potvrdil "teroristický útok v katedrále Notre-Dame".

Malá menšina v rámci menšiny

Útočník zabil troch ľudí, 70-ročnej žene, ktorá sa prišla do katedrály pomodliť, "prakticky odrezal hlavu".

Pri zásahu ho polícia postrelila a zadržala. Útočník pritom neustále kričal Alláhu Akbar, teda Boh je veľký. Estrosi vo vyhlásení hovoril o "islamofašizme".