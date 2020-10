Americký profesor: Trumpove škandály by obyčajného politika zničili

Donaldom Trumpom podľa neho Európa pohŕda a ak nebudú výsledky utorkových prezidentských volieb jednoznačné, obáva sa násilia v uliciach.

"Radšej buďte na Spojené štáty nahnevaní, ako by ste ich mali ľutovať," hovorí expert na americké voľby z Univerzity Georgea Masona vo Virgínii JEREMY MAYER.

Stavili ste si na niektorého z kandidátov?

Tento rok som si na nikoho nestavil, no myslím si, že väčšiu šancu vyhrať má Biden. Najlepšie dáta z prieskumov mu dávajú asi 88-percentnú šancu, že získa viac voliteľov v jednotlivých štátoch.

Aj Hillary Clintonová v prieskumoch výrazne viedla a napokon prehrala. Nie je chyba veriť prieskumom?

Tá istá stránka jej dala 76-percentnú šancu na víťazstvo, čo znamená, že keď si štyrikrát hodíte kockou, aspoň raz môže vyhrať Trump. Nie je to taká náhoda vyhrať s 25-percentnou šancou. Pri 12 percentách je to už šialenejšie a zdá sa mi veľmi nepravdepodobné, že vyhrá.

Sú tieto voľby iné ako tie pred štyrmi rokmi?

Určite áno. Voľby sú vždy iné, ak kandiduje aj úradujúci prezident. V roku 2016 išlo o voľby o voľné miesto – ani Trump, ani Clintonová neboli úradujúcimi prezidentmi.

Clintonová mala ťažšiu pozíciu, pretože jej strana bola pri moci dve volebné obdobia počas vládnutia Baracka Obamu. V amerických prezidentských voľbách je ťažké vyhrať tretie volebné obdobie a to nasledujúce je ešte ťažšie. Ak by aj Clintonová vyhrala, teraz by to mala extrémne zložité.

Aké boli štyri roky Trumpovej administratívy? Čo považujete za jeho najväčší úspech?

Z pohľadu Trumpa aj nezávislého pozorovateľa môže stavať na veľmi úspešnom ekonomickom raste, ktorý mal prvé tri roky. Miera nezamestnanosti, najmä medzi Afroameričanmi, bola na rekordne nízkej úrovni. Aj medzi zvyškom spoločnosti to bolo nižšie číslo ako za Obamu.

Ekonomike sa darilo tak ako počas posledných dvoch rokov Obamovej administratívy. Bez ohľadu na to, či si to zaslúži, ľudia pripisujú zásluhy za ekonomické vodcovstvo Trumpovi.

Ak ste konzervatívny volič, jeho najväčšie úspechy vidíte v otázke súdnictva. Na Najvyšší súd dosadil za štyri roky troch pomerne konzervatívnych sudcov, čo sa takmer žiadnemu prezidentovi nepodarilo.

Čo naopak považujete za tú horšiu stránku jeho administratívy?