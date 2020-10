Alžírskeho prezidenta hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti

Nie je známe, či hospitalizácia súvisí s koronavírusom, ktorý sa potvrdil medzi Tabbúniho spolupracovníkmi.

28. okt 2020 o 10:35 SITA

ALŽÍR. Alžírskeho prezidenta Abdala Madžída Tabbúniho prijali do vojenskej nemocnice na juhu hlavného mesta Alžír. Informovala o tom v utorok jeho kancelária. Vo vyhlásení však neboli podrobnosti o stave 75-ročného štátnika.



Kancelária uviedla, že Tabbúni musel ísť do nemocnice Ain Naadja, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. "Zdravotný stav prezidenta nevyvoláva obavy," uvádza sa v stanovisku.



Zatiaľ nie je známe ani to, či Tabbúniho hospitalizácia súvisí s novým koronavírusom, ktorý v sobotu potvrdili u niekoľkých vyšších predstaviteľov alžírskej vlády, aj medzi prezidentovými spolupracovníkmi.