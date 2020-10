Biden svet z roku 2016 nevráti, obdoby Trumpa už vyhrali aj v iných štátoch

Čo by svetu priniesla vláda Joea Bidena.

29. okt 2020 o 19:50 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Už pred štyrmi rokmi sa hovorilo, že súperka Donalda Trumpa mala najviac skúsenosti spomedzi kandidátov na prezidenta a že je príliš previazaná na washingtonské mocenské štruktúry.

Hillary Clintonová bola bývalou prvou dámou, senátorkou aj ministerkou zahraničných vecí.

Joe Biden má skúseností aj väzieb azda ešte viac. Vo vrcholovej politike je 47 rokov, od roku 1973 do roku 2009 bol senátorom za štát Delaware, viedol senátny zahraničný výbor a osem rokov bol viceprezidentom Baracka Obamu.

Ak by išlo o skúsenosti, Biden by mal Trumpa aj po štyroch rokoch jeho vládnutia jednoznačne poraziť. To však platilo aj pred štyrmi rokmi a podnikateľ bez politickej minulosti vo voľbách zvíťazil.

Bidenov svet sa už nevráti

Aj tentoraz prieskumy favorizujú demokratického kandidáta.

"Neexistuje spiatočný lístok do sveta spred prezidentovania Donalda Trumpa," píše komentátor Financial Times Philip Stevens. "Existuje však svet po demagógovi, ktorý pred štyrmi rokmi ovládol Biely dom."

Od Bidena sa vo všeobecnosti očakáva, že by sa počas jeho vlády americká zahraničná politika vrátila k tomu, čo si svet pamätá spred roka 2016.

Návrat k medzinárodným dohodám, k spolupráci so spojencami, vyšší dôraz na dodržiavanie ľudských práv vo svete, na demokratické inštitúcie.

To však neznamená, že svet bude rovnaký ako za vlády Obamu, zdôrazňuje Stevens. Obdobie Pax Americana, teda relatívnej stability pod taktovkou Američanov, sa podľa neho skončilo. Akýkoľvek nový prezident nadviaže na tvrdší postoj Spojených štátov k Číne aj k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

"Aj keď Spojené štáty už nemôžu konať ako hegemón, ostávajú najsilnejšou krajinou a napriek krokom Donalda Trumpa stále stoja na čele výnimočnej siete spojenectiev. Americký postoj je kľúčovým pri rozhodovaní prakticky všetkých krajín sveta," píše Stevens.

Ani Biden by zrejme nezmenil odklon americkej politiky od Európy smerom k Ázii a Tichomoriu, s ktorým napokon začal ešte Barack Obama. Čína sa zároveň na medzinárodnej scéne správa čoraz asertívnejšie - v oblasti ekonomickej, vojenskej aj vplyvovej.