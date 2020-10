Dostane Trump šancu budovať svoj odkaz? Aj keby áno, on na také veci nie je

Čo by svetu prinieslo víťazstvo Trumpa?

29. okt 2020 o 19:52 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď Ronald Reagan v roku 1984 obhájil svoje zotrvanie na poste amerického prezidenta, nebolo to brané ako samozrejmosť.

Dvojo volieb po sebe v Spojených štátoch nikto nevyhral od roku 1956. A nikto presne nevedel, ako má vyzerať druhé funkčné obdobie prezidenta.

Reaganovi ľudia vtedy oslovili odborníkov a poradcov Bieleho domu, aby poradili, čo by prezident mohol robiť okrem každodenného vládnutia.

Všetko smeruje k odkazu

Budovať svoj odkaz, reagoval vtedy Tom Korologos, poradca viacerých republikánskych prezidentov. "Prezident sa podľa mňa musí rozhodnúť, aký odkaz chce po sebe zanechať," cituje magazín New Yorker správu, ktorú poslal prezidentovi krátko po jeho druhej inaugurácii.

"Na čo bude najviac hrdý, keď bude päť rokov po svojom prezidentovaní sedieť na ranči s manželkou Nancy? Bude to dohoda o obmedzení zbraní? Vyrovnaný rozpočet? Zlepšenie svetovej ekonomiky? Alebo kombinácia tohto všetkého? Mier a prosperita? Každý prejav, každé vystúpenie, každá zahraničná cesta sa musí odohrať s dlhodobým cieľom v mysli."

Ak by voľby 3. novembra vyhral Donald Trump, čakalo by ho podobné rozhodovanie. Podľa ústavy nemôže byť prezidentom tretíkrát po sebe, nemusí sa teda zaoberať obavami o svoju popularitu.

Jeho triumf by aj kritikom vnútri Republikánskej strany ukázal, že víťazstvo spred štyroch rokov nebolo náhodné a že jeho štýl práce je to, čo si republikánski voliči žiadajú.

Trump by potom už medzi republikánmi nebol kuriozitou, ako to bolo v kampani pred štyrmi rokmi. Bol by ukážkou toho, kam sa musí strana ďalej posúvať, ak chce víťaziť vo voľbách.