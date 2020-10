Česko má pondelňajší rekord, naďalej prudko rastie počet obetí

Rastie aj počet hospitalizovaných.

27. okt 2020 o 6:33 Andrej Kuzmány

PRAHA. V Českej republike v pondelok pribudlo 10 273 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to síce výrazne menej ako doterajší rekord (15 252 prípadov z piatka), ale v prvý deň týždňa je to najvyššie číslo od začiatku pandémie.

V krajine zároveň naďalej prudko stúpa počet úmrtí. K utorku 1:00 ich ministerstvo zdravotníctva hlási 2 365. O deň skôr bol tento údaj 2 201.

Rastie počet hospitalizovaných

Celkovo doteraz testy v Česku odhalili 268 370 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, aktívnych je v súčasnosti 162 785.

"Väčšina má síce mierny priebeh, ale okrem počtu úmrtí rýchlo rastie aj počet hospitalizovaných," upozorňuje portál iDnes.cz.

Aktuálne leží v nemocniciach s ochorením COVID-19 už 5 613 pacientov, z toho 828 je vo vážnom stave.

"Za posledné dva týždne narástol počet hospitalizovaných zhruba o 3 500," dodáva iDnes.cz.

Česko sprísňuje opatrenia

Česká vláda v reakcii na stále rastúci počet nakazených v pondelok opäť sprísnila opatrenia.

Od stredy 28. októbra bude v platnosti nočný zákaz vychádzania od 21:00 do 4:59. Platiť bude až do konca núdzového stavu, čo je zatiaľ do 3. novembra, ale premiér Andrej Babiš už naznačil jeho predĺženie.

Výnimky z večerného a nočného pohybu by sa mali týkať cesty do a zo zamestnania či výkonu podnikania, služieb pre podnikateľov, roznáškové služby, výkonu funkcie verejného funkcionára či ústavného činiteľa, alebo napríklad aj venčenia psa do 500 metrov od bydliska.

Vláda takisto zakázala maloobchodný predaj v nedeľu. Neplatí to pre benzínky, lekárne či okienka reštaurácií.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať policajti. "Budú mať právo občanov legitimovať a kontrolovať. Ktokoľvek bude policajtom zastavený, bude musieť preukázať, kam ide," povedal minister zdravotníctva Roman Prymula.

