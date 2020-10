Koronavírus vo svete: Ukrajina hlási vyše 5000 nových prípadov, vyvíja vlastnú vakcínu

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Maďarsku a ďalších krajinách?

26. okt 2020 o 10:13 (aktualizované 26. okt 2020 o 11:35) TASR, SITA, ČTK

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 43 379 774

Počet vyliečených: 31 919 883

Počet úmrtí: 1 159 646 Zdroj: worldometers

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 258 097

Počet vyliečených: 97 381

Počet úmrtí: 2 201

České laboratóriá v nedeľu odhalili ďalších 7 301 prípadov nákazy koronavírusom. V krajine aktuálne evidujú viac ako 158-tisíc aktívnych prípadov. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

V nemocniciach leží podľa údajov ministerstva zdravotníctva 5 345 pacientov a 800 z nich je vo vážnom stave.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ochoreniu COVID-19 počas nedele podľahlo ďalších 71 ľudí a celkový počet súvisiacich úmrtí v Česku sa tak dostal na číslo 2 201. Nákazu dosiaľ potvrdili u viac než 258-tisíc ľudí.



Najvážnejšia situácia je na Zlínsku, kde hlásia 1 097,3 nakazených na 100-tisíc obyvateľov. Nasledujú okresy Vsetín (1 053,48), Hradec Králové (1 036,63) a Přerov (987,55).



Hasiči zo záchranného útvaru v Hlučíne priviezli v nedeľu večer do Česka zásielku 150 kusov pľúcnych ventilátorov z Maďarska, ktoré krajina dostala v rámci systému medzinárodnej humanitárnej pomoci. Kým príslušné úrady nerozhodnú o ich redistribúcii, zostanú zatiaľ prístroje v areáli HZS Zbiroh.



Hasičský konvoj zložený z troch kamiónov a sprievodného vozidla vyrazil v nedeľu o druhej ráno na 550 kilometrov dlhú cestu do maďarského mestečka Gödöllö, kde hasiči naložili náklad a vyrazili naspäť. Nákladné autá s ventilátormi prišli do Zbirohu v nedeľu okolo polnoci. Všetci hasiči, ktorí sa na tejto humanitárnej misii zúčastnili, museli pred odchodom podstúpiť testy na koronavírus.



Maďarská strana poskytla ventilátory nad rámec požiadaviek humanitárnej pomoci v rámci medzinárodného systému CECIS na základe spolupráce vlád oboch krajín, ktorá sa uskutočnila na úrovni premiérov.



Podľa vedúceho komunikácie Hasičského záchranného zboru Českej republiky Rudolfa Kramářa Česko prostredníctvom Hasičského záchranného zboru vložilo do spoločného systému pre koordináciu humanitárnej pomoci CECIS žiadosť o pomoc, na ktorú už zareagovalo niekoľko štátov.

V minulých dňoch tiež vďaka tejto pomoci prevzali prvých 30 kusov pľúcnych ventilátorov prostredníctvom rumunských hasičov. Ďalšie ponuky sú podľa jeho slov vo schvaľovacom procese.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 348 924

Počet vyliečených: 142 537

Počet úmrtí: 6464

Laboratórnymi testami bolo na Ukrajine potvrdených ďalších 5426 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. O bilancii za posledných 24 hodín informovala v pondelok agentúra Ukrinform, ktorá spresnila, že k 26. októbru tak na Ukrajine evidujú celkovo 348 924 infikovaných.

Najviac zo všetkých nových prípadov nákazy koronavírusom je v Charkivskej (+478), Odeskej (+348), Žytomyrskej (+345) a Ľvivskej (+355) oblasti.

Za posledných 24 hodín pribudlo aj 73 nových úmrtí, čím počet obetí epidémie od jej vypuknutia stúpol na 6464.

Aktívnych prípadov ochorenia je 199 923. Z nákazy sa doteraz vyliečilo už 142 537 ľudí.

Ukrajinský minister zdravotníctva Maxim Stepanov minulý týždeň spolu s členmi vedeckého tímu predstavili prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému výsledky predklinickej fázy štúdie na Ukrajine vyvíjanej vakcíny proti chorobe COVID-19.

Predklinické skúšky trvali takmer šesť mesiacov. Túto vakcínu vyvíjajú ukrajinské a americké spoločnosti, ako aj vedci z Mikrobiologického ústavu Národnej akadémie vied.

V pondelok na brífingu v Kyjeve Stepanov uviedol, že ukrajinská vakcína proti COVID-19 by mohla byť dostupná rok po vykonaní všetkých nutných laboratórnych a klinických testov.

Spresnil, že očkovacia látka musí prejsť tromi fázami klinických skúšok. Dodal, že momentálne sa na Ukrajine vyberá inštitúcia, kde by sa overovanie mohlo uskutočniť.

"Ak sa naše nádeje splnia a všetko pôjde podľa plánu, potom asi o rok môžeme mať pôvodnú ukrajinskú vakcínu proti COVID-19," uviedol Stepanov.

Minister poznamenal, že predchádzajúce štúdie o "kandidátovi" na vakcínu sa robili v laboratóriách v Turecku a USA, pretože na Ukrajine sa laboratóriá s takým vysokým stupňom ochrany ešte len zriaďujú.

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 61 563

Počet vyliečených: 16 491

Počet úmrtí: 1472

Nákazu novým druhom koronavírusu potvrdili v Maďarsku v uplynulých 24 hodinách 2316 ľuďom. Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo za tento čas 47 osôb, zväčša starších chronicky chorých pacientov, informoval v pondelok vládny server koronavirus.gov.hu.

Celkový počet potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku tak stúpol na 61 563 a počet obetí na životoch na 1472. Z ochorenia sa dosiaľ zotavilo 16 491 osôb.

Aktuálne je v Maďarsku nakazených 43 600 ľudí. V nemocniciach ošetrujú 2602 pacientov, z ktorých 233 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. V povinnej domácej karanténe je 28 070 osôb. Počet testovaní dosiahol 990 383, uviedlo Centrum národného zdravia (NNK).

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Izraeli Celkový počet potvrdených prípadov: 310 148

Počet vyliečených: 293 838

Počet úmrtí: 2397

Izraelský štátny inštitút biologického výskumu v nedeľu oznámil, že začne s testami svojej vakcíny proti koronavírusu na ľuďoch.

Klinické testy s prvou skupinou 80 ľudí sa podľa inštitútu začnú 1. novembra. V decembri testovanie rozšíria do druhej fázy s 960 ľuďmi a v apríli alebo máji by sa mala podľa výsledkov z prvých dvoch fáz začať tretia a posledná fáza testov. Na nej by sa malo zúčastniť 30-tisíc ľudí.

"Verím schopnostiam našich vedcov a som si istý, že dokážeme vytvoriť bezpečnú a efektívnu vakcínu," skonštatoval riaditeľ inštitútu Šmuel Šapira. Cieľom je podľa jeho slov vyrobiť 15 miliónov dávok pre obyvateľov štátu Izrael a "blízkych susedov".

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je po celom svete vo fáze klinických testov viac ako 40 potenciálnych vakcín proti koronavírusu.

Deväťmiliónový Izrael dosiaľ potvrdil viac ako 310-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a takmer 2 400 úmrtí na ochorenie COVID-19.

Koronavírus v Austrálii a Oceánii

Koronavírus v Austrálii Celkový počet potvrdených prípadov: 27 528

Počet vyliečených: 25 199

Počet úmrtí: 905

Austrálske mesto Melbourne, dlhodobo hlavné ohnisko šírenia nového koronavírusu v krajine, začína tento týždeň postupne rušiť karanténne opatrenia.

V pondelok po viac ako štyroch mesiacoch nezaznamenali v tomto druhom najväčšom austrálskom meste nové prípady nákazy, informovala agentúra AP.

Premiér austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews v pondelok oznámil, že v noci z utorka na stredu budú môcť v Melbourne otvoriť všetky obchody, reštaurácie, kaviarne a bary. Obyvatelia si budú tiež môcť na vonkajších priestranstvách zahrať kontaktné športy.

V rámci uvoľňovania karanténnych opatrení sa v nedeľu 8. novembra o 11.59 h pre obyvateľov mesta Melbourne ruší zákaz vycestovať do vzdialenosti väčšej než 25 kilometrov od svojho bydliska.

"Toto bol veľmi náročný rok. Obyvatelia Viktórie toho obetovali veľa a som veľmi hrdý na každého jedného z nich," povedal reportérom Andrews, ktorého citovala agentúra AFP.

Štát Viktória prijal prísne karanténne opatrenia už začiatkom júla, uvoľňovať ich začali koncom septembra. V Melbourne, kde bolo prípadov nákazy najviac, sa proces rušenia reštrikcií začína až tento týždeň.

Naposledy štát Viktória zaznamenal deň bez nových prípadov nákazy 9. júna. Poslednú obeť - muža vo veku nad 90 rokov - ktorý zomrel v dôsledku ochorenia COVID-19, hlásili z Viktórie minulý týždeň. Vo Viktórii tak od začiatku pandémie zomrelo už 817 nakazených, v celej Austrálii 905.

https://public.flourish.studio/story/225979/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.