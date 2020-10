Nemecké kostoly si kvôli zákazu sväteničiek zaobstarávajú dávkovače

Nádoby na svätenú vodu boli nehygienické.

24. okt 2020 o 14:24 ČTK

NORIMBERG. Pandémia choroby covid-19 zasiahla v Nemecku aj kostoly, kde bolo z hygienických dôvodov zakázané používanie nádob so svätenou vodou.

Obmedzenie pocítilo predovšetkým Bavorsko, kde je silná katolícka tradícia. A práve preto sa v tejto nemeckej spolkovej krajine veľmi rozšírilo používanie dávkovačov na svätenú vodu.

Tento prístroj si zaobstaral aj katolícky kostol svätej Kláry v malebnom historickom centre Norimbergu, ktorý si jeho zakúpenie pochvaľujú.

Dávkovač na svätenú vodu

"Baktérie aj vírusy sa hromadia v nádobke, aj keď je vnútro napríklad z medi," povedal ČTK o zákaze používania sväteničiek pastoračný referent zo svätej Kláry Jürgen Kaufmann. Poznamenal, že na hygienické dôvody častokrát myslel ešte pred pandémiou, keď si hovoril, koľko asi ľudí pred ním siahlo do vody.

Po zavedení zákazu predstavitelia kostola premýšľali, ako svätenú vodu veriacim poskytnúť. "Keď sme tento model dávkovača videli v novinách, tak sme sa zhodli na tom, že to nie je zlá vec a že si ho tiež zaobstaráme," uviedol.

"Bol to experiment a my sme si povedali, že keď to nebude dobre prijaté alebo nám nebude vyhovovať, tak ho dáme preč. Ale zostal tu a sme s ním spokojní," povedal Kaufmann. Skorý návrat svätenej vody do sväteničiek neočakáva a nevylučuje, že k nemu nakoniec nikdy nedôjde.

Prístroj v nerezovom vyhotovení, za ktorý kostol zaplatil 600 eur, vydá niekoľko kvapiek svätenej vody po zošliapnutí pedálu. "Tých pár kvapiek plne postačí k prežehnaniu. Ak by to niekomu nestačilo, môže samozrejme pedál zošliapnuť opakovane," vysvetlil.

Spokojní sú podľa Kaufmanna aj návštevníci kostola. "Veriaci v podstate ani nemajú inú možnosť, tak to je. A lepšie aspoň niečo než vôbec nič," povedal.

"Myslím si však, že sú aj za to málo radi," povedal. Všimol si tiež toho, že do kostola teraz vstupuje veľa ľudí vrátane turistov, aby sa na dávkovač pozreli. "S vodou sa prežehnajú a zase idú," uviedol.

Od kečupu k svätenej vode

S nápadom dávkovača na svätenú vodu prišiel Tobias Sturm z mestečka Hemau neďaleko Regensburgu.

"Pôvodne vyrábal dávkovače na kečup, potom ho ale napadlo urobiť niečo podobné aj na svätenú vodu, nie s ručnou pumpičkou, ale s pedálom," povedal Kaufmann. Sám Sturm za inšpiráciu považuje svoju manželku, ktorú zákaz sväteničiek zarmútil.

O Sturmov vynález prejavili záujem už desiatky kostolov predovšetkým v Bavorsku. V Norimbergu si dávkovač podľa Margit Haasovej z miestnej katolíckej správy zaobstaral aj kostol Všetkých svätých.

Sturm nie je v Nemecku jediným, kto sa výrobe dávkovačov na svätenú vodu venuje. Jeho konkurentom je napríklad Dirk Leifeld z Herzogenrath, ktorý rozvinul koncept bezdotykového dávkovača bežne používaného vo všadeprítomných stojanoch s dezinfekciou. Leifeldov model je ale výrazne drahší, stojí 1600 eur.