V lodnom kontajneri zo Srbska do Paraguaja našli sedem mŕtvych tiel

Podľa dokladov išlo zrejme o Maročanov.

24. okt 2020 o 6:44 TASR

ASUNCIÓN. Sedem mŕtvych tiel bolo nájdených v piatok v lodnom kontajneri s hnojivom, ktorý pred troma mesiacmi opustil Srbsko a smeroval do Paraguaja. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na paraguajských predstaviteľov.

Kontajner zo Srbska odišiel 21. júla a tento týždeň dorazil cez Argentínu do riečneho prístavu na predmestí paraguajského hlavného mesta Asunción, uviedol prokurátor Marcelo Saldivar.

Telá ľudí, ktorí boli zrejme čiernymi pasažiermi, objavil manažér firmy, ktorá si hnojivo objednala, keď otvoril kontajner. Išlo o dospelé osoby - dvaja mali pri sebe dokumenty, z ktorých vyplýva, že ide o Maročanov.

Našlo sa i potvrdenie o platbe za taxík srbskej taxislužby, čo naznačuje, že do kontajnera nastúpili práve v Srbsku.

"Predpokladáme, že tam (do Srbska) pricestovali z krajiny svojho pôvodu a plánovali cestovať do bližšej destinácie, no neprerátali si vzdialenosť a cestu neprežili," povedal pre Reuters Saldivar s tým, že mali pri sebe zásoby jedla na 72 hodín.

Polícia našla i balíky s oblečením a vetrací otvor na mieste, kde boli nájdené telá, ktoré už boli vo vysokom štádiu rozkladu.

Miestne úrady s cieľom určiť identitu obetí kontaktujú marockých i srbských predstaviteľov a skontrolujú trasu prepravného kontajnera, ako aj nájdené mobilné telefóny obetí.