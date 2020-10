Čakajú na zimu aj podporu zo sveta. Karabach nemusí zachrániť ani jedno z toho

Prímerie nevydržalo ani pár minút.

22. okt 2020 o 18:18 Lukáš Onderčanin

STEPANAKERT, BRATISLAVA. Na vojenskom cintoríne v Stepanakerte v Náhornom Karabachu odstránili miestne úrady oporný múr. Na mieste, kde ležia obete konfliktu medzi Azerbajdžanom a Arménskom z 90. rokov, začali v posledných dňoch pribúdať nové kríže.

Ani po mesiaci sa nepodarilo zastaviť boje medzi dvoma kaukazskými republikami o sporné územie Náhorného Karabachu. To sa nachádza na území Azerbajdžanu, no obývajú ho etnickí Arméni a de facto je pod kontrolou Arménska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dohodnuté prímerie v nedeľu narušila streľba oboch krajín už v priebehu prvých štyroch minút. Konflikt si za posledné štyri týždne vyžiadal najmenej sto civilných obetí a niekoľko stoviek vojakov na oboch stranách.

Arménsko aj Azerbajdžan odmietajú diplomatické riešenie, Arméni sa navyše sťažujú na nedostatok medzinárodnej podpory. Vojnu o hornatý región by pritom mohla pribrzdiť aj prichádzajúca zima.

Riešenie teraz neexistuje

Už pred troma týždňami sa Aljona Šachramanjanová z karabašského mesta Šuša spolu so susedmi presunula z piateho poschodia do suterénu. Pred pár týždňami zasiahli rakety aj katedrálu, ktorá sa nachádza pár ulíc od jej domu. Spolu so susedmi sa boja vychádzať von, vystrašil ju aj bzukot dronu.