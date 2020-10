Analytik: Po talianskom a newyorskom sa bude hovoriť o českom scenári

Rozhovor s Petrom Ludwigom.

22. okt 2020 o 13:33 Michaela Endrštová, Hospodářské noviny

Výzva niekoľkých českých vedcov nabáda na maximálne obmedzenie kontaktu s inými ľuďmi alebo na nosenie rúšok vonku. Podľa ich výpočtov dôjde čoskoro k preťaženiu zdravotného systému, v dôsledku čoho bude obmedzená aj starostlivosti pre pacientov, ktorí nemajú Covid-19.

Lekári podľa vedcov budú musieť rozhodovať, kto dostane starostlivosť a kto nie. "Ľudia stratili ostražitosť, téma ich unavila. Začína ich to zaujímať zase až teraz, päť minút po dvanástej," hovorí jeden z iniciátorov výzvy, dátový inžinier a autor svetovej iniciatívy Masks4All (Rúška pre všetkých) Petr Ludwig.

Minister zdravotníctva Roman Prymula nariadil od stredy nosenie rúšok vonku, ak sa k sebe ľudia priblížia na viac ako dva metre. Vy ste na to vyzvali minulý týždeň. Znamená to podľa vás, že vláda začala počúvať vedcov?

Dúfam, že áno, ale mala ich začať počúvať už aspoň pred mesiacom.

Prečo je podľa vás dôležité, aby ľudia začali nosiť rúška i vonku?

Spoločne s kolegom Lukášom Hánom sme spravili rešerš vedeckých dôkazov, ktoré dokazujú dôležitosť opätovného zavedenia rúšok aj vonku. Túto rešerš od nás dostala vláda aj pražský primátor Zdeněk Hřib. Vedeckých dôkazov na nosenie rúšok i vonku je veľa. Zo štúdií napríklad vieme, že štáty, ktoré ich zaviedli, mali pri prvej vlne až desaťkrát menej úmrtí.

Vyzývate aj na to, aby ľudia vychádzali medzi ostatných len v najnutnejších prípadoch. Prečo nestačia existujúce opatrenia?

Z čísel je zrejmé, že opatrenia, ktoré boli zavedené počas septembra, nezabrali alebo ich ľudia nedodržiavali tak, aby zabrali. Vidno to na rastúcom počte hospitalizovaných a ľudí v kritickom stave. My sme vypočítali, že v priebehu niekoľkých dní príde k preťaženiu malých nemocníc, veľkých v priebehu týždňov. Preto treba aplikovať všetky možné opatrenia, aby sme uľavili zdravotnému systému a vyhli sa jeho kolapsu.

Poslúchli by Česi váš apel, keby neprišlo nariadenie vlády?

Myslím si, že čiastočne áno. Vidíme to vo svete, napríklad v Kanade boli rúška najskôr len odporúčané a viac ako päťdesiat percent ľudí ich začalo nosiť. Aj u nás vidieť za posledný týždeň istú zmenu. My sa ju snažíme podporiť spoločne s tridsiatimi poprednými českými influencermi a vedcami v rámci iniciatívy #ZachraňmeČesko.

Títo influenceri majú na sociálnych sieťach dohromady štyri milióny sledujúcich. Keď odporúčanie vedcov budú šíriť aj oni, bude to mať väčší dosah, než keby to robila iba vláda, ktorá u mnohých ľudí stratila dôveru. Podľa mňa je teraz najdôležitejšie obnoviť dôveru verejnosti. Ak ľudia nedodržiavajú pravidlá, vláda to nevyrieši ani tým najlepším nariadením.

V čom spočíva spolupráca influencerov s vedcami?