Schváľme registrované partnerstvá, hovorí v dokumente pápež František

Takto ďaleko ešte žiaden pápež nezašiel.

21. okt 2020 o 17:59 Matúš Krčmárik

VATIKÁN, BRATISLAVA. Pápež František od začiatku svojho pontifikátu v roku 2013 bol ústretovejší voči homosexuálom než jeho predchodcovia, no jeho najnovší výrok ide v tomto smere výrazne ďalej.

V dokumente ruského režiséra Jevgenija Afinejevského s názvom Francesco podporil schválenie registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia.

Právne podchytení

Keď hovoril o tom, že duchovní by mali ísť aj za ľuďmi, ktorí sa identifikujú ako LGBTI, povedal, že „mali by sme vytvoriť zákon o registrovanom partnerstve, v tom prípade by boli právne podchytení“.

Podporil tak svoje predošlé slová, že aj gejovia sú deti Božie. „Za tým si stojím,“ hovorí František vo filme, ktorý mal premiéru v stredu v Ríme.

Podľa New York Times nebolo celkom jasné, za akých okolností tieto slová pápež povedal, no Afinejevskij tvrdí, že ich povedal priamo jemu pri natáčaní dokumentu.

Katolícka cirkev je pritom proti manželstvám párov rovnakého pohlavia a väčšinou aj proti registrovanému partnerstvu, keďže ho považuje za prvý krok k schváleniu manželstiev homosexuálov.

Pápež ide týmito slovami najďalej spomedzi svojich predchodcov.

Odmietnutie z Vatikánu

Kongregácia pre náuku vieru v roku 2003, teda počas pontifikátu Jána Pavla II., ale v čase, keď túto inštitúcie viedol jeho nástupca Benedikt XVI., myšlienku registrovaných partnerstiev odmietla.

„Cirkev učí, že rešpekt voči homosexuálnym osobám nemôže žiadnym spôsobom viesť k schvaľovaniu homosexuálneho správania, alebo k legálnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov,“ uviedla vtedy kongregácia.