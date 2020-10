Nemecko plánuje sprísniť tresty za zneužívanie detí

Návrh zákona už schválila nemecká vláda.

21. okt 2020 o 14:11 TASR

BERLÍN. Nemecký kabinet v stredu schválil návrh zákona, ktorý hovorí o sprísnení trestov za sexuálne obťažovanie detí a za prechovávanie detskej pornografie.

Vláda sa tak rozhodla po tom, čo sa v nedávnych prípadoch zneužívania detí objavilo veľké množstvo podozrivých. Informáciu priniesla agentúra AP.

Oproti predošlému termínu "sexuálne zneužívanie" zavádza nová legislatíva spojenie "sexuálne násilie na deťoch" a možný trest odňatia slobody zvyšuje z momentálnych šiestich mesiacov až desiatich rokov na jeden až 15 rokov.

Za distribúciu detskej pornografie bude obvineným hroziť trest odňatia slobody v rozmedzí jedného až desiatich rokov, oproti predošlému zákonu, podľa ktorého obvinení mohli stráviť za mrežami tri mesiace až desať rokov, a v niektorých prípadoch 15 rokov.

Za prechovávanie a sprostredkovanie takéhoto materiálu bude hroziť trest odňatia slobody jeden až päť rokov, oproti súčasnému trojročnému maximu.

Nová legislatíva taktiež žiada, aby za výrobu a distribúciu sexuálnych bábik s detskou podobizňou hrozila peňažná pokuta a trest odňatia slobody do výšky päť rokov, zatiaľ čo kúpa a prechovávanie takýchto bábik by ich majiteľov mohli dostať do väzenia na tri roky.

Sudcovia, ktorí sa zaoberajú prípadmi zneužívania detí, by mali mať špeciálne kvalifikačné požiadavky. "Násilníci sa boja najviac toho, že budú odhalení, o to väčšiu snahu musíme na ich vypátranie vynaložiť," uviedla ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová.

Ministerka zároveň tvrdí, že by sa ohavnosť týchto činov mala pretaviť aj do trestov. Zákon ešte musí schváliť parlament.