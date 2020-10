Česko už má takmer plné nemocnice. Od štvrtka sa znovu zatvára, slovo lockdown Babiš nepoužil

Obmedzenia sa podobajú jarnému lockdownu. Babiš tvrdí, že nič také sa nekoná.

21. okt 2020 o 16:30 Nina Sobotovičová

PRAHA, BRATISLAVA. Pred mesiacom český premiér Andrej Babiš varoval pred takzvanou švédskou cestou. „Švédsko išlo cestou premorenia, čo vyústilo v to, že tam zomrelo celkovo 5865 ľudí s covidom. Jedenásťkrát viac ako u nás,“ zdôraznil Babiš.

Kým však vo Švédsku za posledný mesiac zomrelo 57 pacientov s koronavírusom, v Česku ich za rovnaké obdobie skonalo 1100. V čase premiérovho prejavu teda Česko naozaj evidovalo jedenásťkrát menej obetí ako Švédsko. Dnes už má len 3,6-krát menej mŕtvych v porovnaní s touto škandinávskou krajinou.

Česko je teraz tridsiatou najpostihnutejšou krajinou na svete. Od začiatku pandémie eviduje takmer 194-tisíc prípadov nákazy, kým Švédsko doteraz zaznamenalo 106-tisíc infikovaných.

Len za utorok v Česku pribudlo rekordných 11 984 nových prípadov koronavírusu. Od stredy začali platiť aj nové obmedzenia ohlásené už skôr. V rovnaký deň však vláda ohlásila ďalšie a ešte prísnejšie reštrikcie, ktoré sa do veľkej miery podobajú tým jarným. Platiť majú od štvrtka, od šiestej hodiny ráno.

Najnovšie obmedzenia sa do značnej miery podobajú na tie, ktoré boli zavedené počas jarnej celoštátnej karantény, takzvaného lockdownu. Napriek tomu sa premiér Babiš aj český minister zahraničných vecí Roman Prymula slovu lockdown vyhýbali.

„Ja si myslím, že žiadny lockdown nie je,“ vyhlásil na stredajšej tlačovke Babiš.

Takmer ako na jar

V Česku od štvrtkového rána začne platiť obmedzenie voľného pohybu, zatvárajú sa tiež maloobchodné predajne.

Koronavírus v Česku 193 946 infikovaných od začiatku pandémie,

infikovaných od začiatku pandémie, 1 619 mŕtvych,

mŕtvych, 79 108 vyliečených,

vyliečených, 113 219 ľudí s koronavírusom stále bojuje,

ľudí s koronavírusom stále bojuje, viac ako 4400 (zo 113 219 aktívnych prípadov) museli hospitalizovať,

(zo 113 219 aktívnych prípadov) museli hospitalizovať, 634 ľudí je v kritickom stave.

Výnimku majú, rovnako ako na jar, napríklad potraviny, lekárne či drogérie. Aj vo veľkých nákupných centrách môžu byť otvorené iba prevádzky, na ktoré sa vzťahujú tieto výnimky.

Reštaurácie v obchodných centrách musia tiež zostať zatvorené, ľudia si však jedlo budú môcť kúpiť a vyzdvihnúť vo výdajovom okienku.

Rovnako ako v čase jarného lockdownu, Česi si budú môcť aj po najnovšom sprísnení stále nakúpiť v optikách, v galantériách, v predajniach s elektronikou, v domácich či zvieracích potrebách, ale aj v predajniach s novinami a tabakovými výrobkami.

V porovnaní s jarou sa teda nezhodujú iba znovuzavedené obmedzenia, ale aj výnimky, na ktoré sa reštrikcie nevzťahujú.

Prečo Babiš nehovorí o lockdowne

„Najnovšie opatrenia sú v jednotlivostiach skutočne o čosi miernejšie než na jar,“ hovorí pre SME odborník na komunikáciu a politológ z Masarykovej univerzity Miloš Gregor. Dáva za pravdu Romanovi Prymulovi aj ministrovi priemyslu Karlovi Havlíčkovi. Členovia vlády Andreja Babiša totiž na tlačovke zdôraznili, že priemysel v krajine sa nezatvára.

“ Hoci sa teraz opäť zatvára veľká časť ekonomiky, Babiš sa snaží používať miernejšie slová. Nie je to však dobrá taktika. Veď práve teraz ľudia volajú po prísnejších opatreniach. „ Politológ Jiří Pehe

„To je síce pravda, na jar bola priemyselná výroba obmedzená. Od štvrtka však bude voľný pohyb osôb v Česku tak výrazne limitovaný, že už ide iba o hru so slovami, či nové opatrenia nazvať lockdownom alebo nie,“ vysvetľuje Gregor.

„Je to ako v tej rozprávke od Boženy Němcovej. Vláda Andreja Babiša teraz nezostala ani nahá, ani oblečená. Opatrenia vstúpia do platnosti, akurát ich vládni politici nenazvali lockdownom.“

Politológa Jiří Pehe tvrdí, že Andrej Babiš si už ani nemôže dovoliť použiť slovo lockdown.

„Premiér totiž v minulosti druhý lockdown vylúčil, pred pár dňami zas tvrdil, že toto slovo príliš straší verejnosť,“ vysvetľuje Pehe pre SME. „Hoci sa teraz opäť zatvára veľká časť ekonomiky, Babiš sa snaží používať miernejšie slová. Podľa mňa to však nie je dobrá taktika. Veď práve teraz ľudia volajú po prísnejších opatreniach,“ hovorí Pehe.

Návrat do škôl v novembri je neistý

Už skôr, 9. októbra, sa v Česku zatvorili posilovne, plavárne či kúpaliská. Od pondelka 12. októbra sú zatvorené divadlá, kiná či múzeá. Tieto obmedzenia naďalej platia, rovnako to bolo na jar.

Situácia z jari sa opakuje aj v prípade zatvárania škôl. V jesennej vlne pandémie sa všetky školy s výnimkou materských zatvorili 14. októbra. Obmedzenie by malo platiť najmenej do začiatku novembra, aj to len v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl.

„Opakovane hovoríme, že prvý stupeň sa 2. novembra vráti do škôl,“ uviedol Prymula na twitteri. „Môže nastať situácia, že tu vybuchne jadrová elektráreň a potom sa tam asi nevrátia, ale ja pevne verím, že za všetkých normálnych okolností sa vrátia.“

Pre návrat do ostatných škôl stanovil minister ako kľúčový ukazovateľ takzvané reprodukčné číslo (R), ktoré má mať hodnotu 0,8.

Reprodukčné číslo zjednodušene uvádza, koľko ďalších ľudí sa nakazí od jedného infikovaného. Ak je vyššie ako jedna, nákaza sa šíri v populácii. Ak je nižšie ako jedna, epidémia slabne. Aktuálne má reprodukčné číslo v Česku hodnotu približne 1,4.

Vláda vytvára chaos

Vláda podľa Gregora komunikuje mimoriadne chaoticky. „V pondelok ohlásili už nevedno koľkú sadu obmedzení, ktoré začali platiť v stredu, a v stredu do toho prišlo ďalšie sprísnenie.“

Babišov kabinet sa podľa odborníka snaží opatrenia dávkovať postupne. „Ibaže to robia tak chaoticky a často, že celú situáciu iba zhoršujú. Neviem, ako sa v tom má občan vyznať. To aby vkuse pozeral správy a sám študoval, čo platiť prestalo, čo začalo, čo sa sprísnilo. “

Minister Prymula v stredu oznámil, že kapacita nemocníc je už naplnená na 80 percent.

Aj v prípade navýšenia o 10-tisíc lôžok by pri súčasnom náraste infikovaných a hospitalizovaných bola vyčerpaná už okolo 8. až 10. novembra.

Aktuálne je v Česku hospitalizovaných viac než 4400 ľudí. Z nich je 15 percent vo vážnom stave.