V USA zomrelo cez pandémiu o tistotisíc ľudí viac oproti priemeru

Najviac nadmerných úmrtí, bolo medzi ľuďmi vo veku od 75 do 84 rokov.

21. okt 2020 o 11:19 SITA

NEW YORK. Od vypuknutia pandémie koronavírusu do konca septembra v USA zomrelo o 300-tisíc ľudí viac ako v rovnakom období v predošlých rokoch.

Informovalo o tom americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré zmapovalo počet nahlásených úmrtí a porovnalo tieto údaje s inými rokmi.

Zistilo, že zvyčajne v USA od začiatku februára do konca septembra zomrie približne 1,9 milióna ľudí, ale v tomto roku to bolo takmer 2,2 milióna, čo bol rast o 14,5 percenta.



CDC uviedlo, že približne dve tretiny zvýšeného počtu úmrtí súviseli s nákazou koronavírusom. Podľa predstaviteľov CDC je však pravdepodobné, že koronavírus zohral rolu aj pri ďalších úmrtiach.

Napríklad ľudia s príznakmi srdcového infarktu možno váhali, či majú ísť do nemocnice, ktorá bola preplnená pacientmi s koronavírusom.



Najviac nadmerných úmrtí, bolo medzi ľuďmi vo veku od 75 do 84 rokov, a to približne 95-tisíc. Počet úmrtí v tejto skupine tak bol o 21,5 percenta vyšší ako vo zvyčajných rokoch.

Avšak najväčší relatívny prírastok nadmerného počtu úmrtí, a to o 26,5 percenta, bol medzi ľuďmi vo veku od 25 do 44 rokov. Počet úmrtí vo veku menej ako 25 rokov mierne klesol.