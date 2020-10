Dán, ktorého odsúdili za vraždu švédskej novinárky, sa pokúsil o útek z väzenia

Madsen si za mučenie a vraždu Kim Wall v jeho ponorke odpykáva doživotie.

20. okt 2020 o 14:39 SITA

KODAŇ. Dánsky vynálezca Peter Madsen, ktorého odsúdili za mučenie a vraždu švédskej novinárky v jeho ponorke, utiekol z väzenia na predmestí Kodane, kde si odpykáva doživotný trest. Polícii sa ho však v utorok podarilo neďaleko chytiť.

Identitu väzňa pre agentúru AP potvrdil hovorca polície.

Denník Ekstra Bladet zverejnil video, na ktorom Madsen sedí v tráve s rukami za chrbtom, zatiaľ čo je neďaleko polícia. Podľa novín mal Madsen okolo brucha predmet podobný opasku.

Svedok Frank Jensen pre Ekstra Bladet povedal, že polícia neďaleko väzenia Herstedvester na kodanskom predmestí Albertslund náhle obkľúčila bielu dodávku, otvorila dvere a vytiahla z nej muža.



Madsen si odpykáva doživotie za vraždu 30-ročnej Kim Wall, ktorú v roku 2017 zlákal do svojej ponorky s tým, že jej poskytne rozhovor. Jej telo rozrezal a v plastových vreciach nahádzal do mora. Po tom, čo more vyplavilo na breh jej bezhlavé telo, potápači našli aj ďalšie časti zabalené v sáčkoch.

Madsen na súde tvrdil, že Wall zomrela vo vnútri ponorky náhodou, priznal sa len k tomu, že časti jej tela hodil do Baltského mora. Po odsúdení sa mu nepodarilo odvolať.



Doživotné tresty v Dánsku zvyčajne predstavujú 16 rokov vo väzení, po ktorých trestancov posudzujú, či predstavujú hrozbu pre spoločnosť a je ich treba väzniť dlhšie.