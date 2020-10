Koronavírus vo svete: India má najnižší prírastok úmrtí za tri mesiace

Momentálne je v Česku evidovaných 100 329 infikovaných ľudí.

19. okt 2020 o 9:20 (aktualizované 19. okt 2020 o 9:50) TASR

Koronavírus vo svete: Celkový počet potvrdených prípadov: 40 289 623

Počet vyliečených: 30 122 040

Počet úmrtí: 1 118 441 Zdroj: worldometers.info/coronavirus

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 173 885

173 885 Počet vyliečených: 100 329

100 329 Počet úmrtí: 1 422

V Česku zaznamenali v nedeľu 5 059 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najvyšší počet za tento deň v týždni.

Vyplýva to z údajov zverejnených v noci na pondelok na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Nový údaj prichádza po 8713 pozitívnych testoch zo soboty, ktoré boli rekordným denným nárastom počas víkendu, keď sa zvyčajne otestuje menej ľudí, ako uviedol server Novinky.cz.

Od začiatku pandémie malo v ČR pozitívny test na nový koronavírus 173 885 ľudí, ochoreniu COVID-19 podľahlo 1 422 pacientov.

Dosiaľ sa vyliečilo 72 134 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 100 329 ľudí, ukazuje aktuálna štatistika. K nedeľňajšiemu večeru bolo 3 519 ľudí hospitalizovaných.

Od konca septembra sa pritom počet pacientov v nemocniciach strojnásobil a trojnásobne vyšší je i počet osôb hospitalizovaných vo vážnom stave.

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od minulej stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich.

Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Český minister zdravotníctva Roman Prymula uviedol, že vplyv zavedených opatrení na stúpajúcu tendenciu v počte nakazených sa neprejaví skôr než o dva týždne. V polovici minulého týždňa presiahol denný prírastok nakazených v ČR po prvý raz hranicu 9000 a v piatok ich pribudlo dokonca viac ako 11.000.

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 47 768

47 768 Počet vyliečených: 14 312

14 312 Počet úmrtí: 1173

Počas uplynulých 24 hodín v Maďarsku potvrdili nákazu novým druhom koronavírusu u 1478 ľudí, počet infikovaných v krajine tak stúpol na 47 768.

Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo 31 chronicky chorých pacientov, z ktorých väčšina bola vo vyššom veku, informoval v pondelok vládny server koronavirus.gov.hu.

Celkový počet úmrtí v krajine tak dosiahol číslo 1173. Z nákazy sa zotavilo už 14 312 ľudí. Aktuálne je infikovaných 32 283 osôb, z ktorých 31 percent je z Budapešti.

S ochorením COVID-19 ošetrujú v maďarských nemocniciach 1896 pacientov, z nich 188 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Mimoriadne prázdniny sú nariadené v 40 materských školách a na 13 školách. Dištančné vzdelávanie prebieha v súčasnosti na 15 školách a v 117 triedach v krajine.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Indii Celkový počet potvrdených prípadov: 7 550 273

7 550 273 Počet vyliečených: 6 663 608

6 663 608 Počet úmrtí: 114 642

India zaznamenala za uplynulých 24 hodín 579 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom, čo je najnižší nárast za posledné tri mesiace. S odvolaním sa na najnovšie údaje indického ministerstva zdravotníctva o tom v pondelok informovala agentúra AP.

Celkovo nákaze v Indii doposiaľ podľahlo 114.610 ľudí.

Indické ministerstvo zdravotníctva hlásilo v pondelok aj 55.722 nových prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet v krajine od začiatku pandémie zvýšil na viac než 7,5 milióna.

V Indii, ktorá má druhý najvyšší počet infikovaných na svete po Spojených štátoch, denné prírastky počtu infikovaných v posledných týždňoch klesajú.

Odborní poradcovia indickej vlády sa domnievajú, že šírenie vírusu v Indii už presiahlo svoj vrchol a ak ľudia budú používať rúška a dodržiavať fyzické odstupy, šírenie ochorenia v krajine by pravdepodobne mohlo "skončiť" do februára 2021.