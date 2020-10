Šéf covidovej nemocnice: Na JIS u nás skončili aj mladší a inak zdraví ľudia, ich pľúca vírus rozožral

V nemocnici je už 107 covid pozitívnych pacientov.

18. okt 2020 o 17:06 Nina Sobotovičová

Okres Uherské Hradište patrí v Česku k regiónom, ktoré koronavírus zasiahol najviac. Leží na hraniciach so Slovenskom a k dnešnému dňu eviduje 700 pacientov s covidom na stotisíc obyvateľov.

Uherskohradišťská nemocnica bola donedávna spádovou nemocnicou pre celý Zlínsky kraj. V polovici septembra jej riaditeľ PETR SLÁDEK informoval, že nemocnica zatvorila anesteziologicko-resuscitačné oddelenie (ARO) pre ostatných pacientov a na ARO už prijíma len tých, ktorí majú ochorenie covid-19. "Toľko ich bohužiaľ je," uviedol pred mesiacom Petr Sládek na facebooku.

Teraz v rozhovore pre SME hovorí, že už nie sú jedinou covidovou nemocnicou v kraji. "Kapacitne by sme to už teraz absolútne nezvládli." Aj napriek tomu je však v nemocnici rekordný počet pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Koľko pacientov s covidom teraz leží vo vašej nemocnici?

Covid pozitívnych je 107 pacientov. Trinásť z nich sme museli zaintubovať, teda napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Zaintubovaných je však celkovo 22 pacientov, pretože na pľúcnej ventilácii sú aj deviati necovidoví pacienti v ťažkom stave.

Potrebovalo už niekedy v minulosti naraz také množstvo pacientov vašej nemocnice pľúcnu ventiláciu?

Nie, aspoň čo si ja a primár anesteziologicko-resuscitačného oddelenia pamätáme, tak nie. Doterajšie maximum bolo šestnásť alebo sedemnásť potrebných pľúcnych ventilátorov v rovnakom okamihu.

MUDr Petr Sládek. (zdroj: Archív Petra Sládka)

Je na tom nejaká nemocnica v Česku horšie ako tá vaša?

Viac covid pozitívnych pacientov je určite hospitalizovaných v pražskej nemocnici Motol. V počte zaintubovaných pozitívnych pacientov sme však zatiaľ v prvej desiatke spomedzi všetkých českých nemocníc.

Predpokladám, že situácia je v porovnaní s jarou vlnou pandémie len ťažko porovnateľná, keďže v Česku teraz denné prírastky infikovaných viac než trojnásobne prekonávajú počet infekcií za celý marec. Dalo sa a takýto nával pacientov pripraviť, ak ste doteraz nemali podobnú skúsenosť?

Na jar Česko na dennej báze naozaj zaznamenávalo zlomkové počty novoinfikovaných v porovnaní so súčasným stavom. Ibaže my sme si už v prvej vlne vyskúšali, aké je to prijímať množstvo pacientov s koronavírusom.

Koronavírus v Česku 168 827 infikovaných

68 945 uzdravených

1 352 obetí

Boli sme totiž spádovou nemocnicou pre celý Zlínsky kraj, takže k nám prichádzali covidoví pacienti zo štyroch ďalších nemocníc. Infikovaných koronavírusom sme brali napríklad z regiónov Zlínsko, Kroměřížsko či Vsetínsko. Už vtedy sme si mohli vyskúšať tento režim, podľa toho sme aj teraz nastavovali systém nášho fungovania vrátane hygienických opatrení.

Vtedy bolo u vás hospitalizovaných menej pacientov s koronavírusom?

Rozhodne. Napriek tomu, že k nám covid pozitívnych pacientov posielali štyri ďalšie nemocnice, vtedajšie maximá sa nepriblížili ani k polovici aktuálne hospitalizovaných.

Hovoríte, že ste boli spádovou nemocnicou pre celý Zlínsky kraj. Znamená to, že už ňou viac nie ste?

Presne tak, teraz by sme to už kapacitne absolútne nezvládali. Keď sa naša nemocnica dostávala na hranu toho, čo ešte dokázala zvládnuť, dohodli sme sa s ostatnými nemocnicami, že každá z nich si bude brať pacientov, ktorí pod ňu spadajú.

Nie sme viac jediná covidová nemocnica v kraji, každá z väčších nemocníc sa už dnes stará o pacientov s koronavírusom vo vlastných priestoroch.

Kedy ste zaznamenali prvé úmrtie pacienta s covidom?

Presný dátum vám neviem povedať, ale bolo to ešte na jar.

Stretávam sa s vyhláseniami, že vaša nemocnica je na pokraji síl. Čo presne to znamená? Ak by ochorelo povedzme desať zdravotných sestier, tak vaše zariadenie už nedokáže pomôcť všetkým hospitalizovaným pacientom?

Ja sám som tento výraz nikdy nepoužil. Ešte nie sme v krízovej fáze a robíme všetko preto, aby sme sa do nej vôbec nedostali.

Ako by vyzerala tá krízová fáza?

To si podľa mňa ešte ani dnes nevieme dosť dobre predstaviť. Už by sme hovorili vyslovene o bojových podmienkach, v ktorých obyčajne pracujú možno iba lekári bez hraníc na rôznych misiách pri epidémiách v Afrike. To už môžeme hovoriť v podstate o vojenskej medicíne, s ktorou my nemáme praktické skúsenosti. Nechcem však dopustiť, aby sme sa dostali až do tohto bodu, teda za nejakú pomyselnú hranu.

Dokážete dnes povedať, ako blízko k tej hrane ste?

Nedokážem, musel by som sa do nejakej miery hrať na veštca a to nechcem. To, či sa nejaká nemocnica dostane za takýto zlomový bod, záleží od mnohých faktorov. Pracujeme na všetkých, ktoré vieme ovplyvniť. Obmedzujeme neakútnu starostlivosť, odkladáme plánované zákroky. Budujeme si lôžkový fond, teda voľné lôžka v zálohe.

“ Na ARO či na JIS u nás skončili aj mladší a inak zdraví ľudia, pretože ich pľúca rozožral covid. „ Petr Sládek

Keď napríklad prepustíme pacientov čakajúcich na rehabilitáciu a uvoľníme lôžka na oddelení doliečovacej a následnej starostlivosti, neuvoľnia sa iba postele. Odbremeníme tak aj personál, ktorý sa bude môcť presunúť a venovať akútnym stavom, vrátane pacientov s covidom. Stále máme zabezpečené rezervy, preto vám neviem povedať, ako blízko sme od nejakého zlomového bodu a čo by sa muselo stať, aby sme sa dostal zaň. Naozaj robíme maximum, aby sa to nestalo.

Sú však aj faktory, ktoré ovplyvniť nevieme. Len piatok v Česku pribudlo 11105 infikovaných. Veľa bude záležať od toho, ako rýchlo sa na týchto číslach prejavia najnovšie opatrenia aj od toho, aké percento z infikovaných bude potrebovať zdravotnú starostlivosť práve v našej nemocnici.

Rozprávate sa s lekármi a sestrami vo vašej nemocnici o tom, či im už nedochádzajú sily?

Myslím si, že zatiaľ situáciu s vypätím síl zvládajú, pretože sú skvelí a profesionálni. No, samozrejme, ak pravidelne pracujete v maximálnom nasadení, dostaví sa vyčerpanie. Preto sa snažíme našim zdravotníkom vychádzať čo najviac v ústrety. Zatiaľ sa ku mne nedostali informácie, že by v jednotlivých počtoch lekári či zdravotné sestry rezignovávali. Musím povedať, že ako personál sme sa tu všetci zomkli. Snažím sa zamestnancom našej nemocnice stále prihovárať, komunikovať s nimi.

Nepotrebujú zdravotníci v prvej línii občas aj psychologickú pomoc? Zabezpečujete im ju vo vašej nemocnici?

Áno, samozrejme. Signály, že tá psychologická pomoc je potrebná, už pozorujeme, Našťastie, v našom zriadení máme dvoch skvelých psychológov, ktorí v tejto fáze už svojím kolegom pomáhajú.

Lôžok zatiaľ máme dosť, ani o zdravotnícky materiál nie je núdza. V sobotu som bol navyše prevziať desať pľúcnych ventilátorov. Kľúčové však je, aby sme k týmto lôžkam mali dostatok personálu. Aby sme mali dosť zdravotníkov, ktorí dokážu obsluhovať prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu.

Nezaškolenú zdravotnú sestru asi nemôžete poslať na ARO.

To je pravda, hoci teraz začíname so zaškoľovaním zdravotníckeho personálu. Rozšírili sme v nemocnici výzvu, že ktokoľvek z personálu by chcel pomôcť na najvyťaženejších oddeleniach, môže dostať potrebné školenie.

Akú odozvu mala táto výzva?

Veľmi dobrú. Viacerí zamestnanci sa prihlásili, už ich preškoľujeme a snažíme sa tak vytvárať si väčšiu základňu tých, ktorí môžu poskytovať aj intenzívnu starostlivosť.

Šéf Českej lekárskej komory Milan Kubek v rozhovoroch pre SME opakovane varoval, že v Česku sa koronavírusom nakazilo aj veľké množstvo zdravotníkov, takže hrozí kolaps niektorých nemocníc. Koľko covid pozitívnych zdravotníkov je vo vašej nemocnici?

Momentálne evidujeme približne sto zamestnancov, ktorí sú práce neschopní, niektorí z nich však nemajú covid. Nemôžu pracovať z iného dôvodu.

To je dosť. Akú časť zo všetkého personálu predstavujú tí práce neschopní?

Naša nemocnica zamestnáva 1200 zdravotníckych pracovníkov, takže aktuálne nemôže pracovať takmer desatina z nich.

Dostávajú sa u vás na ARO a jednotky intenzívnej starostlivosti prevažne starší ľudia, ktorí majú pridružené zdravotné ťažkosti, nielen covid? Alebo to nie je pravidlo?

Vekový priemer pacientov na týchto jednotkách sa pohybuje medzi 60 až 70 rokmi. Výnimkou však nie sú ani mladší ľudia, pacienti v strednom veku či tridsiatnici. Rovnako neplatí, že by všetci ľudia na ARO a JIS boli polymorbídni, teda že by mali nejaké iné pridružené diagnózy. Ani nie sú všetci obézni. Na ARO či na JIS u nás skončili aj mladší a inak zdraví ľudia, pretože ich pľúca rozožral covid.

Vediete si nejakú štatistiku, koľko z pacientov hospitalizovaných na ARO či JIS sa vám dosiaľ podarilo zachrániť?

O takej štatistike neviem, no určite by sa to dalo vyčísliť. Ide však o informáciu, ktorá je zaujímavá skôr z mediálneho pohľadu. Pre nás je dôležité urobiť maximum v prípade každého jedného pacienta a zachrániť mu život. Myslím si však, že percento zachránených pacientov je u nás vysoké.