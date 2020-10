Neprestaneme učiť o slobode slova, hovoria francúzski učitelia po vražde ich kolegu

Útočník zomrel pri zásahu polície.

18. okt 2020 o 11:45 Matúš Krčmárik

PARÍŽ, BRATISLAVA. Samuel Paty učil geografiu a dejepis. Každý rok študentom ukazoval karikatúry proroka Mohameda zo satirického časopisu Charlie Hebdo, považoval za dôležité, aby chápali podstatu slova.

Moslimov v triede vždy vopred upozornil, že môžu odísť, ak to uráža ich náboženské cítenie.

Paty tak urobil aj na začiatku októbra, no tentokrát sa na neho na sociálnych sieťach sťažoval učiteľ jednej zo žiačok a vyzval na „mobilizáciu“ proti nemu. Zverejnil fotografiu učiteľa aj adresu školy v meste Conflans-Sainte-Honorine kúsok od Paríža. „Je to vandal, ktorý by sa mal sám vrátiť do školských lavíc,“ uviedol otec na videu.

V posledných dňoch škola dostala viacero výhražných telefonátov. V piatok pred ňu prišiel osemnásťročný Abdoulakh A., ako ho identifikovali francúzske úrady.

Kde ho nájde

O 17. hodine sa s fotografiou Patyho študentov sa pýtal, kde ho nájde. Keď ho našiel, zabil ho a odrezal mu hlavu, pričom podľa svedkov kričal Allahu Akbar, teda Allah je veľký po arabsky.

Pri zásahu útočil aj na policajtov, ktorí ho zastrelili.