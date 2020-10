Fínska premiérka Marinová mala negatívny test na nový koronavírus

Marinová predčasne odišla zo summitu EÚ v Bruseli kvôli kontaktu s nakazenou osobou.

HELSINKI. Fínska premiérka Sanna Marinová, ktorá v piatok predčasne odišla zo summitu EÚ v Bruseli po tom, ako prišla do kontaktu s fínskym zákonodarcom nakazeným koronavírusom, mala negatívny výsledok testu na nový koronavírus.

Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie fínskej vlády.

Marinová (34), ktorá bola testovaná okamžite po návrate z Belgicka, však naďalej zostáva v dobrovoľnej domácej izolácii, pokiaľ aj pondelňajší test nepotvrdí, že je skutočne negatívna. Marinová v stredu navštívila rovnaké podujatie ako poslanec Tom Packalén, ktorý v piatok oznámil, že sa infikoval koronavírusom.

Zo summitu EÚ odišla vo štvrtok predčasne aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Do samoizolácie sa rozhodla odísť po tom, čo sa dozvedela, že člen jej tímu mal pozitívny výsledok testu na koronavírus.

Stalo sa to už druhý raz, čo sa šéfka EK dočasne stiahla do karantény. Minulý týždeň totiž taktiež prišla do kontaktu s inou osobou infikovanou koronavírusom.