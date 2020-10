Nový Zélandská opozícia uznala volebné víťazstvo strany premiérky Ardernovej

Parlamentné voľby boli spojené s referendom.

17. okt 2020 o 12:43 TASR

WELLINGTON. Strana práce premiérky Jacindy Ardernovej presvedčivo vyhrala sobotňajšie novozélandské parlamentné voľby. Uviedla to jej hlavná oponentka, predsedníčka konzervatívnej Národnej strany Nového Zélandu Judith Collinsová po tom, ako úrady sčítali viac ako 60 percent hlasov.

V sobotu o tom informovala agentúra AFP.

Parlamentné voľby a referendum

Predbežné výsledky naznačujú, že zo ziskom 49 percent hlasov si vládna Strana práce vo voľbách výrazne polepšila. Predpokladá sa, že získa dovedna 64 zo 120 parlamentných kresiel a stane sa tak prvou stranou v krajine od roku 1996, ktorá môže vládnuť sama.

"Gratulujem k výsledku, ktorý je, podľa mňa, pre Stranu práce výborným výsledkom. Bola to ťažká kampaň," povedala Collinsová, ktorej strana pravdepodobne získa 35 kresiel, čo je najhorší výsledok za ostatných skoro 20 rokov.

Do parlamentu sa dostanú aj strana ACT New Zealand so ziskom približne osem percent a Strana zelených so ziskom približne 7,5 percenta hlasov. Protiprisťahovalecké zoskupenie Nový Zéland na prvom mieste (NZF) však so ziskom menej ako päť percent hlasov zostane mimo parlamentu.

Novozélanďania hlasovali v sobotu i v nezáväznom referende o legalizácii marihuany a v právne záväznom referende o eutanázii.

Ak by voliči zahlasovali za legalizáciu marihuany, Nový Zéland by sa tak stal treťou krajinou na svete po Uruguaji a Kanade, kde je povolená konzumácia a predaj tejto látky. Výsledky referenda budú zverejnené 30. októbra.

Pandémia koronavírusu

Ardernová (40) vo svojej kampani vyzdvihovala najmä úspešný boj svojej vlády s pandémiou nového koronavírusu. Pandémia je však len jednou z kríz, ktoré vypukli počas premiérkinho prvého funkčného obdobia.

Po masakri v mešitách v meste Christchurch, počas ktorých prišlo o život 51 ľudí, Ardernová konala rozhodne a empaticky, komentuje AFP.

Nový Zéland aktuálne neregistruje komunitné šírenie nákazy koronavírusom a zaznamenali tam len 25 úmrtí na ochorenie COVID-19. Je navyše jednou z mála krajín, kde obyvatelia nemusia nosiť rúška či dodržiavať povinné odstupy.

Parlamentné voľby na Novom Zélande sa mali pôvodne konať 19. septembra. Ardernová ich však posunula na 17. októbra, aby sa jej vláda mohla sústrediť na zastavenie šírenia nákazy v Aucklande, druhom najväčšom meste krajiny.