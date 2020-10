Na Novom Zélande hlasujú o legalizácii marihuany a eutanázie

Obidve referendá sa konajú ako súčasť parlamentných volieb.

17. okt 2020 o 10:26 SITA

AUCKLAND. Novozélanďania počas sobotňajších volieb rozhodujú o dvoch významných a zároveň mimoriadne kontroverzných spoločenských otázkach - či legalizovať marihuanu na rekreačné účely a uzákoniť eutanáziu.

V prípade, že väčšina hlasujúcich uprednostní možnosť "Áno", približne 5-miliónový Nový Zéland sa stane jedným z najliberálnejších štátov sveta.

Marihuana na rekreačné účely

Podľa predbežných predvolebných prieskumov sa legalizácia eutanázie pravdepodobne stane skutočnosťou, zatiaľ čo výsledok hlasovania o marihuane na rekreačné účely vyvolávala pred referendom množstvo otáznikov. Obidve referendá sa konajú ako súčasť parlamentných volieb.

V prípade, že si voliči schvália marihuanu na rekreačné účely, ľudia si budú môcť voľne zakúpiť 14 gramov denne a vypestovať si dve rastlinky.

Marihuanu dosiaľ zlegalizovali v spomenutej Kanade, ďalej v Juhoafrickej republike, Uruguaji, Gruzínsku a viacerých štátoch USA.

Legalizácia eutanázie

Ak by napokon prešla legalizácia eutanázie, ktorá by umožňovala aj asistovanú samovraždu, vzťahovalo by sa to na osoby, ktoré trpia smrteľnými chorobami a existuje veľká pravdepodobnosť, že do šiestich mesiacov ochoreniam podľahnú.

Medzi krajiny, ktoré umožňujú určitú formu eutanázie, patria všetky štáty Beneluxu (Belgicko, Holandsko a Luxembursko), Kanada a Kolumbia.



Prípadná legalizácia eutanázie aj marihuany si bude následne od zákonodarcov vyžadovať prijatie zodpovedajúcich právnych predpisov. Výsledky oboch referend vyhlásia 30. októbra.