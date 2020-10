Ľudia musia vydržať, aj keď sú už unavení, vraví švajčiarsky lekár

Švajčiarsko, podobne ako ďalšie európske štáty, zachytáva rekordné počty infikovaných.

16. okt 2020 o 16:32 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

ŽENEVA. Šéf najväčšieho švajčiarskeho nemocničného komplexu Bertrand Levrat vyjadril v rozhovore pre Associated Press pochopenie pre rastúcu únavu verejnosti z opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Trvá však na tom, že vzhľadom na "prelom", v ktorom sa Európa ocitla, musia ľudia "vydržať".

"Vírus sa nešíri sám. My sme tí, ktorí ho šíria," pripomenul Levrat, generálny riaditeľ siete ženevských univerzitných nemocníc, ktorá má zhruba 12-tisíc zamestnancov.

"V súčasnosti hráme o to, koľko ľudí bude rešpektovať zdravotnícke opatrenia. Ak to nezvládneme, riskujeme, že sa dostaneme do situácie, ktorá bude ešte ťažšie ovládateľná. Prechádzame prelomom, pretože vývoj sa môže vybrať oboma smermi. Zdravotnícke služby musia nachádzať cestičky, ako sledovať kontakty, aby sa im podarilo zachytiť šíriacu sa reťaz," doplnil Levrat v čase, keď Švajčiarsko, podobne ako ďalšie európske štáty, prakticky denne zachytáva rekordné počty infikovaných.

Lekári, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál sa desí novej vlny ochorenia COVID-19, ktorá by ochromila ich pracovný a osobný život.

"Tieto tímy boli prvou vlnou dosť vyčerpané. Trochu sa obávame, ale myslím si, že sme celkom dobre pripravení. Pre každého z nás to však predstavuje obrovskú výzvu a zároveň stres," skonštatoval Levrat.