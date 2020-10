Babišov minister počíta s nárasto infikovaných ešte na dva týždne

V Česku platia od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia.

16. okt 2020 o 15:53 TASR

PRAHA. Rast počtu infikovaných novým koronavírusom bude v Česku pokračovať ešte desať dní až dva týždne.

Rastúci tlak na zdravotníctvo sa prejavuje najmä prudkým nárastom infikovaných medzi osobami v dôchodkovom veku, povedal v piatok na tlačovej konferencii český minister zdravotníctva Romana Prymula citovaný portálom iDNES.cz.

Podľa Prymulu je zasiahnutie zraniteľných skupín obyvateľstva koronavírusom niečím, k čomu na jar počas prvej vlny pandémie nedošlo.

"Počas posledných dvoch týždňoch, hlavne v tom poslednom, pozorujeme naozaj veľký nárast pozitívne diagnostikovaných seniorov. To je samozrejme záruka budúceho tlaku na systém poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedol riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Podľa neho je veľkým problémom aj množstvo pozitívne testovaných zdravotníkov. "Evidujeme ich vyše 6200," dodal. Z tohto počtu je 1300 lekárov a 2700 zdravotných sestier.

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Česká armáda začne v sobotu v areáli pražského výstaviska Letňany stavať dočasnú poľnú nemocnicu s kapacitou 500 lôžok.

V Českej republike pribudlo za štvrtok 9721 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie.

Celkovo sa koronavírusom dokázateľne nakazilo 149.010 ľudí, z ktorých 1230 nákaze podľahlo.