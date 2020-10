Kirgizský parlament zahlasoval za ukončenie výnimočného stavu v Biškeku

Prezidentské právomoci prevzal premiér Žaparov.

16. okt 2020 o 12:25 TASR

BIŠKEK. Kirgizský parlament v piatok zahlasoval za ukončenie výnimočného stavu v hlavnom meste Biškek po tom, ako nový kirgizský premiér Sadyr Žaparov prevzal vo štvrtok právomoci hlavy štátu.

Doterajší prezident tejto stredoázijskej krajiny Sooronbaj Žeenbekov totiž v rovnaký deň odstúpil z funkcie, informovala agentúra Reuters.

Prezidentské právomoci prevzal Žaparov po tom, čo sa predseda parlamentu Kanatbek Isajev odmietol stať úradujúcim prezidentom.

Výnimočný stav v Biškeku zaviedol exprezident Žeenbekov v snahe zabrániť ďalším protestom, ktoré vypukli po parlamentných voľbách. Tie sa v krajine konali 4. októbra.

Prívrženci strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, sa v noci na 6. októbra zmocnili niekoľkých vládnych budov a prepustili z väzenia exprezidenta Almazebka Atambajeva a mnoho ďalších politikov vrátane Sadyra Žaparova.

V centre kirgizskej metropoly následne došlo k zrážkam aj medzi stúpencami rôznych opozičných síl.

V tejto situácii podali demisiu predseda vlády Kubatbek Boronov i predseda parlamentu Dastanbek Džumabekov a republiková Ústredná volebná komisia vyhlásila výsledky parlamentných volieb za neplatné. V utorok a stredu boli v Kirgizsku zvolení noví predseda parlamentu i predseda vlády - stal sa ním Sadyr Žaparov, ktorý vzápätí oznámil, že sa chce zasadiť za odchod Žeenbekova z funkcie hlavy štátu.

Potvrdenie Žaparova vo funkcii premiéra je podľa agentúry Reuters krokom k ukončeniu politickej krízy v tejto stredoázijskej krajine, ktorá je blízkym spojencom Ruska.

Predčasné prezidentské voľby v Kirgizsku sú podľa Ústrednej volebnej komisie predbežne naplánované na 17. januára 2021, píše agentúra TASS. Podľa platnej legislatívy sa nové voľby musia konať do troch mesiacov po demisii prezidenta. Dátom volieb stanovuje parlament. Opakované parlamentné voľby by sa podľa súčasných zákonov mali konať do dvoch mesiacov. O termíne ich konania rozhoduje Ústredná volebná komisia, ktorá ho predbežne určila na 20. decembra.