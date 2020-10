Koronavírus vo svete: Taliansko zaznamenalo 8804 nových prípadov nákazy

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v Európe a ďalších krajinách?

16. okt 2020 o 7:09 (aktualizované 16. okt 2020 o 8:32) SITA, TASR, ČTK

Koronavírus vo svete: Celkový počet potvrdených prípadov: 39 175 466

Počet vyliečených: 29 378 743

Počet úmrtí: 1 102 941 Zdroj: worldometers.info/coronavirus

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Taliansku Celkový počet potvrdených prípadov: 382 000

Počet vyliečených: 246 000

Počet úmrtí: 36 372

Taliansko vo štvrtok zaznamenalo 8804 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 83 úmrtí, informovali agentúry ANSA a DPA.

Počet prípadov nákazy dosiahol nový rekord už druhý deň za sebou, pripomína DPA. V stredu v Taliansku zaznamenali 7332 nových infekcií.

Najviac nových prípadov hlásil vo štvrtok severotaliansky región Lombardsko, kde zaznamenali viac ako 2000 infikovaných.

Nasledujú regióny Kampánia na juhu krajiny s približne 1100 novými prípadmi a Piemont na severozápade, kde zaznamenali viac ako 1000 infikovaných.

Taliansky premiér Giuseppe Conte ľudí opätovne vyzval, aby dodržiavali nové pravidlá zavedené v súvislosti s nákazou.

Tie zahŕňajú zákaz osláv, obmedzenie otváracích hodín pre bary a reštaurácie a povinné nosenie rúšok aj na otvorených priestranstvách.

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 149 010

Počet vyliečených: 63 350

Počet úmrtí: 1230

V Českej republike pribudlo za štvrtok potvrdených 9721 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.

Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie.

V spojitosti s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, zaznamenali v ČR vo štvrtok aj 24 nových úmrtí.

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 149 010 ľudí, z ktorých 1230 nákaze podľahlo.

Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 63 350 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 84 430 ľudí, z toho 2920 je hospitalizovaných.

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia.

Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby.

Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Česká armáda začne v sobotu v areáli pražského výstaviska Letňany stavať dočasnú poľnú nemocnicu s kapacitou 500 lôžok.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 287 231

Počet vyliečených: 121 919

Počet úmrtí: 5408

Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 5992.

Pribudlo aj 106 úmrtí infikovaných osôb, vyplýva z údajov systému na monitorovanie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.

O 2269 na 121 919 stúpol počet uzdravených pacientov. Od vypuknutia pandémie zaznamenala Ukrajina celkovo 287 231 prípadov nákazy a 5408 súvisiacich úmrtí.

Najvyšší počet novopotvrdených infekcií zaevidovali v Charkovskej (544) a Odeskej (502) oblasti i v hlavnom meste Kyjev (455).

V pondelok začala na Ukrajine platiť aj nová zonácia karanténnych obmedzení, ktorá sa bude uplatňovať najmenej do konca októbra.

Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok súčasne vydalo súbor odporúčaní pre komunálne voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 25. októbra.

Voličom sa odporúča vstupovať do volebnej miestnosti s prekrytým nosom a ústami, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup najmenej 1,5 metra od iných osôb.

Ministerstvo tiež na občanov apelovalo, aby do volebných miestností neprichádzali s deťmi, ak je to možné, a pri vypĺňaní volebného lístka použili vlastné pero.

