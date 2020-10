Pasažierov na Schwechate plánujú testovať na koronavírus

Ak bude pasažier po antigénovom rýchloteste pozitívny, podstúpi aj PCR test.

15. okt 2020 o 15:03 TASR

VIEDEŇ. Viedenské letisko Schwechat vo štvrtok oznámilo, že plánuje pre cestujúcich zaviesť antigénové rýchlotesty na zistenie prítomnosti nového druhu koronavírusu.

Týmto spôsobom chce zaistiť ochranu zdravia a zároveň udržať slobodu cestovania, uviedla stanica ORF.

Výsledok do 15 minút

Pasažieri by sa tak takémuto testu, ktorého výsledky sú dostupné za niekoľko minút, mohli podrobiť priamo na letisku pred odletom, uviedlo letisko vo štvrtkovom vyhlásení.

Po predložení letenky cestujúcim spravia výter z hrdla a pasažier bude o pozitívnom či negatívnom výsledku testu informovaný do 10-15 minút.

V prípade, že sa u cestujúceho nákaza novým koronavírusom nepotvrdí, bude môcť pokračovať v ceste.

Ak bude pasažier pozitívny, podstúpi následne v súčinnosti s príslušnými úradmi aj PCR test, uvádza tlačová agentúra APA.

Skúšobné testovanie bolo úspešne

Letisko plánuje rýchlotesty ponúknuť všetkým leteckým spoločnostiam. Aerolínie Austrian Airlines (AUA) chcú skúšobné testovanie pasažierov pomocou týchto testov zaviesť už "v blízkej budúcnosti", potvrdila pre APA hovorkyňa AUA Tanja Gruberová.

Schwechat podľa vlastných informácií už úspešne vykonal skúšobné testovanie osôb na letisku. Pasažieri cestujúci v rámci Európy budú môcť testy, ktoré budú bezplatné, využívať na dobrovoľnej báze.

Príprava na jednotný testovací režim

Generálny riaditeľ spoločnosti Flughafen Wien AG Julian Jäger zdôraznil, že "COVID-19 nás bude ešte dlho sprevádzať a preto potrebujeme urgentné riešenia použiteľné v budúcnosti".

"Antigénové rýchlotesty je možné použiť v rozsiahlom meradle, ponúkajú rýchle výsledky a mohli by byť nasadené na všetkých letiskách v rámci jednotného európskeho testovacieho režimu. Umožnilo by to slobodu cestovania, ktorú naliehavo potrebujú hospodárstvo i cestovný ruch," je presvedčený Jäger.