Poľských zdravotníkov údajne donútia pracovať s nakazenými koronavírusom

Politici vidia rebéliu v nemocniciach.

15. okt 2020 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) chce podľa neoficiálnych informácií pripraviť zákon, ktorý by prinútil lekárov pracovať s ľuďmi infikovanými koronavírusom.

Na túto informáciu ako prvá upozornila televízna stanica TVN 24 s dôvetkom, že právny predpis by mal byť predmetom piatkového rokovania poľského parlamentu.

Vyhýbavá odpoveď politika PiS

Aj Ryszard Terlecki z PiS poľským novinárom naznačil, že v piatok sa pravdepodobne uskutoční ďalšie zasadnutie Sejmu.

Keď sa ho istý žurnalista opýtal na dôvod, odvetil: "Pretože musíme prijať zákon. Hneď, ako sa dostane do Sejmu, bude na webovej stránke a uvidíte ho," povedal Terlecki podľa webu gazeta.pl.

Odmietol však potvrdiť, či bude zákon obsahovať ustanovenia o nútení lekárov a sestier do práce, delegovaní na prácu s pacientmi infikovanými koronavírusom či disciplinárnom trestaní zdravotníkov. "Toto bude všeobecne o zdravotnej starostlivosti," poznamenal.

Údajná rebélia v nemocniciach

Podľa zistení portálu Rzeczpospolita spomenutý parlamentný návrh zákona o ochrane zdravia predpokladá určitú formu nátlaku na lekárov vyslaných do práce v boji proti pandémii, za ktorú by však dostali vysokú odmenu. Nie je známe, aké sumy by to mali byť.

Nemenovaní politici PiS pre Rzeczpospolitu priznali stranícke presvedčenie, že lekári sa vyhýbajú práci v nemocniciach, kde ležia pacienti s COVID-19 a údajne neprijímajú rozkazy zo strany vojvodov jednotlivých vojvodstiev pre antipatiu voči vládnucej strane.