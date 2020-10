OSN poukázala na vraždenie bývalých povstalcov v Kolumbii

V Kolumbii zaznamenali od začiatku tohto roka najmenej 42 masakrov.

15. okt 2020 o 13:59 SITA

NEW YORK. Vyslanec Organizácie Spojených národov (OSN) pre Kolumbiu v stredu vyzval na zlepšenie ochrany niekdajších bojovníkov, ktorí naďalej "v znepokojivých počtoch" prichádzajú o život.

Carlos Ruiz Massieu sa taktiež posťažoval na rastúce násilie a masakre v prípade ďalších skupín.

Masakre napriek podpísanému mieru

Ako približne pred dvomi týždňami uviedla OSN, v Kolumbii zaznamenali od začiatku tohto roka najmenej 42 masakrov, čo predstavuje najvyššie číslo od podpísania mierovej dohody so zástupcami ľavicových Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) v roku 2016.

Vojna v Kolumbii pred podpísaním mierovej dohody s FARC spôsobila viac ako 220-tisíc úmrtí a vysídlila takmer 6 miliónov ľudí. OSN si tiež v Kolumbii všimla nárast násilia voči ľudskoprávnym aktivistom a lídrom občianskej spoločnosti.

"Bohužiaľ, niektoré z oblastí, ktoré počas konfliktu nesmierne utrpeli, sú naďalej obliehané násilím zo strany ďalších aktérov, ktorí pokračujú v útokoch na spoločenských vodcov, ochrancov ľudských práv, bývalých bojovníkov a celé komunity. Nedávne masakry v rôznych regiónoch slúžili ako bolestivá pripomienka toho, ako sa nevinní civilisti vrátane mladých ľudí stávajú obeťami konania týchto skupín," poznamenal Ruiz Massieu.

Stovky mŕtvych

Organizácia so sídlom v americkom New Yorku nedávno upozornila na to, že v Kolumbii sú obeťami "neľútostného násilia" mnohí bývalí bojovníci FARC, pričom od začiatku roka už zavraždili najmenej 50 z nich vrátane dvoch žien.

Celkovo od spečatenia mierovej dohody zabili 224 partizánov a dvadsiati sú nezvestní.

OSN definuje masaker ako "zabitie troch alebo viacerých ľudí naraz". Jej mierová misia v Kolumbii zachytila vlani dovedna 36 masakrov, predvlani 29 a rok predtým "iba" 11.

"K týmto trestným činom dochádza najmä v chudobnejších oblastiach, kde sú menej prítomné štátne zložky, vládne tam nelegálna ekonomika a existujú spory medzi nelegálnymi ozbrojenými skupinami a zločineckými organizáciami," uvádza sa vo zverejnenej správe OSN.