Rusi bez riadnych testov schválili druhú vakcínu. Je dielom bývalého laboratória na biologické zbrane

Po Sputniku V prichádza ďalšia ruská vakcína.

15. okt 2020 o 15:01 Nina Sobotovičová

Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA, BRATISLAVA. Na vakcínu proti koronavírusu už niekoľko mesiacov čaká celý svet.

Kým ostatné krajiny či súkromné laboratóriá na vývoji svojich očkovacích látok postupne pracujú, Rusko sa poponáhľalo a bez dostatočných testov schválilo hneď dve vakcíny.

Kritizovanú očkovaciu látku Sputnik V ruské úrady odobrili ešte v auguste.

Druhú vakcínu EpiVakKorona, ku ktorej sa dopracovalo bývalé sovietske laboratórium na vývoj biologických zbraní, schválili v stredu.

Rovnaký scenár by sa mal do decembra zopakovať ešte raz. Dovtedy by podľa denníka Wall Street Journal mala byť schválená aj tretia ruská vakcína.

Rovnako ako Sputnik V, aj očkovaciu látku EpiVakKorona čaká kľúčová tretia fáza klinických testov až teraz, po jej schválení.

Podozrivá štúdia a nedostatočné testy

Sputnik V úrady schválili 11. augusta. Oznámil to ruský prezident Vladimir Putin a dodal, že vakcínou sa nechala zaočkovať aj jeho dcéra.

Mnohí odborníci však schválenie vakcíny označili za predčasné. Rusi totiž očkovaciu látku zaregistrovali skôr, než mali k dispozícii dáta z tretej fázy klinických testov.