Holandská vláda podporila eutanázie nevyliečiteľne chorých detí

14. okt 2020 o 17:03 SITA

BRATISLAVA. Holandská vláda schválila plány s povolením eutanázie pre nevyliečiteľne choré deti vo veku od jedného do 12 rokov.

Minister zdravotníctva Hugo de Jonge, ktorého cituje spravodajský portál BBC, v utorok uviedol, že plánovaná zmena zabráni niektorým deťom "beznádejne a neznesiteľne trpieť".

Eutanázia je v Holandsku v súčasnosti legálna v prípade detí starších ako 12 rokov, pričom to musia povoliť pacient aj rodičia. Legálna je aj eutanázia u detí do jedného roka, kde tiež musia dať povolenie rodičia. Dosiaľ však neexistovalo žiadne opatrenie pre nevyliečiteľne choré deti v rozmedzí od jedného do 12 rokov.

Táto záležitosť je však mimoriadne kontroverzná a vyvolala niekoľkomesačnú debatu vládnej koalície. Tiež proti nej ostro oponovali konzervatívne kresťanské strany, pripomína BBC.



De Jonge uviedol, že po vládnom schválení navrhne nové pravidlá týkajúce sa eutanázie. Okrem toho tiež poznamenal, že na potrebu zmeny pravidiel poukázali experti v štúdii, podľa ktorých by sa to dotklo piatich až desiatich detí ročne.



Nové pravidlá navrhujú, aby rovnako ako v ostatných prípadoch bolo potrebné povolenie rodičov. Pacient tiež musí prežívať "neznesiteľné a nekonečné utrpenie" a s postupom musia súhlasiť najmenej dvaja lekári.



Zmena si nebude vyžadovať zmenu zákonov, ale lekári budú oslobodení od trestného stíhania za vykonanie schválenej eutanázie u niekoho v danom vekovom rozmedzí. Očakáva sa, že ju zavedú v najbližších pár mesiacoch.



Eutanázia a asistovaná samovražda sú v Holandsku legálne od roku 2002. Susedné Belgicko ich povolilo o pár mesiacov neskôr, pričom v roku 2014 sa stalo prvou krajinou, ktorá povoľovala dobrovoľnú detskú eutanáziu. Krátko na to zaviedlo pravidlo pre deti staršie ako 12 rokov aj Holandsko.