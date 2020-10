Koronavírus vo svete: Poľsko, Rakúsko i Chorvátsko hlásia rekordy

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Poľsku a ďalších krajinách?

14. okt 2020 o 10:44 (aktualizované 14. okt 2020 o 11:54) SITA, TASR, ČTK

Koronavírus vo svete: Celkový počet potvrdených prípadov: 38 373 133

Počet vyliečených: 28 855 157

Počet úmrtí: 1 090 962 Zdroj: worldometers.info/coronavirus

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Rakúsku Celkový počet potvrdených prípadov: 58 672

58 672 Počet vyliečených: 45 846

45 846 Počet úmrtí: 872

V Rakúsku pribudlo za posledný deň najviac infikovaných od začiatku pandémie. Laboratóriá odhalili 1 346 nakazených.

Najviac nakazených odhalili vo Viedni (402), nasleduje Dolné Rakúsko s 234 nakazenými a Tirolsko so 184 prípadmi.

V krajine sa doteraz nakazilo viac ako 58-tisíc ľudí, vyliečilo sa už 45 846 z nich. Na COVID-19 zomrelo v Rakúsku 872 pacientov.

Koronavírus v Chorvátsku Celkový počet potvrdených prípadov: 21 741

21 741 Počet vyliečených: 18 197

18 197 Počet úmrtí: 334

V Chorvátsku pribudol za posledný deň rekordný počet nakazených. Ochorenie COVID-19 zistili 748 ľuďom.

Z ochorenia sa stále lieči 3 210 ľudí. V nemocniciach je 441 z nich 27 potrebuje podporu pľúcnej ventilácie.

Najhoršia situácia je stále v Záhrebe a Splitsko-dalmatinskej župe.

Koronavírus v Nemecku Celkový počet potvrdených prípadov: 335 679

335 679 Počet vyliečených: 279 100

279 100 Počet úmrtí: 9 740

Zdravotnícke úrady v Nemecku oznámili viac ako 5000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac za 24 hodín od apríla. Pribudlo i 43 úmrtí, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zo stredy rána.

V Nemecku pribudlo do stredy 5132 novoinfikovaných - deň predtým bolo toto číslo nižšie o viac ako 1000. Druhý najvyšší počet nakazených od apríla hlásili úrady minulú sobotu, keď pribudlo 4721 prípadov, informovala agentúra DPA.

DPA upozorňuje na to, že aktuálne čísla nie je možné porovnávať s aprílovými hodnotami, keďže v súčasnosti sa oveľa viac testuje a preto sa odhalí aj viac pozitívnych prípadov.

"Aktuálne je možné pozorovať zrýchlený nárast šírenia (nákazy) v populácii v Nemecku. Preto naliehavo apelujeme na to, aby sa celé obyvateľstvo angažovalo v rámci ochrany pred nákazou," uvádza RKI. Úrad dodáva, že mierne stúpol i počet infikovaných spomedzi starších ľudí.

Hoci počet pacientov s ochorením COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti v posledných dňoch výrazne narástol, je naďalej pomerne nízky, ubezpečuje RKI.

Podľa utorňajších dát z registra DIVI bolo na oddeleniach intenzívnej starostlivosti hospitalizovaných približne 620 osôb, týždeň predtým ich bolo 450. V rámci celého Nemecka zostáva pre takýchto pacientov voľných ešte takmer 9000 nemocničných lôžok.

Celkovo bolo v Nemecku podľa údajov RKI od začiatku pandémie pozitívne testovaných 334 585 osôb a 9677 ľudí v súvislosti s koronavírusom zomrelo. Podľa odhadov RKI sa uzdravilo už 281 900 ľudí.

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 129 747

129 747 Počet vyliečených: 59 901

59 901 Počet úmrtí: 1 106

V Česku pribudlo v utorok 8325 nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o druhý najvyšší denný nárast po rekorde z minulého piatku, ktorý bol ešte o 292 prípadov vyšší, napísal portál iDNES.cz.

Aktívnych prípadov je 68 740, v nemocniciach je pre nákazu hospitalizovaných 2503 ľudí s koronavírusom. Stav 467 z nich lekári hodnotia ako ťažký. Počet hospitalizovaných od začiatku mesiace stúpol o 1475 prípadov.

Od začiatku epidémie sa koronavírusom v Česku infikovalo 129 747 ľudí, z toho takmer 59 000 od začiatku októbra, vyplýva z aktualizovaných údajov zverejnených na webe ministerstva zdravotníctva.

Portál iDNES.cz dodal, že u väčšiny nakazených má choroba mierny priebeh alebo sú úplne bez príznakov. Necelá polovica z nakazených sa už uzdravila.

Nákaze podľahlo v utorok ďalších 22 ľudí, čím celkový počet obetí epidémie vyvolanej koronavírusom nového typu stúpol v Česku na 1106.

Kvôli nepriaznivému vývoju epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prechádzajú na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami.

Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 276 177

276 177 Počet vyliečených: 118 699

118 699 Počet úmrtí: 5 229

Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 5590. Pribudlo aj 107 úmrtí infikovaných osôb. O 2137 na 118 699 stúpol počet uzdravených pacientov.

Od vypuknutia pandémie zaznamenala Ukrajina celkovo 276 177 prípadov nákazy a 5229 súvisiacich úmrtí. V utorok registrovala Ukrajina 5133 nových prípadov, v pondelok 4420, v nedeľu 4768 a v sobotu 5728.

Najvyšší počet nových potvrdených infekcií zaevidovali v Charkovskej oblasti (637), v hlavnom meste Kyjev (422), ako aj vo Ľvovskej (345) a Dnipropetrovskej (342) oblasti.

V pondelok začala na Ukrajine platiť aj nová zonácia karanténnych obmedzení, ktorá sa bude uplatňovať najmenej do konca októbra.

Z infekcie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 sa vyliečil aj bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko. Na svojom konte na sociálnej sieti Facebook v utorok napísal, že mal negatívny výsledok testu a "zajtra sa vráti do práce".

Fakt, že mal pozitívny test, oznámil Porošenko 29. septembra. Dňa 3. októbra ho však pre obojstranný zápal pľúc prijali do jednej z kyjevských nemocníc, z ktorej ho po zlepšení zdravotného stavu prepustili v pondelok.

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 40 782

40 782 Počet vyliečených: 12 164

12 164 Počet úmrtí: 1 023

V Maďarsku potvrdili za uplynulý deň ďalších 920 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a 27 súvisiacich úmrtí. Celkový počet nakazených stúpol na 40 782, pričom aktuálne je infikovaných 27 595 osôb.

V nemocničnom ošetrení s ochorením COVID-19 je 1538 pacientov, z ktorých 156 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Celkový počet obetí súvisiacich s nákazou koronavírusom stúpol na 1023. Z nákazy sa zotavilo 12 164 osôb.

Koronavírus v Poľsku Celkový počet potvrdených prípadov: 141 804

141 804 Počet vyliečených: 83 847

83 847 Počet úmrtí: 3 217

Poľsko hlási rekordný denný nárast prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 aj úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Za posledných 24 hodín tam pribudlo 6526 infikovaných a zomrelo 116 ľudí.

Od začiatku vypuknutia pandémie sa v Poľsku nakazilo 141 804 ľudí, v súčasnosti krajina eviduje viac ako 50 000 aktívnych prípadov. Celkovo si zdravotné komplikácie spojené s koronavírusom doteraz vyžiadali 3217 obetí.

Z lôžok vyhradených v poľských nemocniciach pre chorých s diagnózou COVID-19 je ich obsadených 6084, čo je denný nárast o 385 lôžok. Na dýchacie prístroje je napojených 467 chorých, čo je o 46 viac ako predošlý deň.

Agentúra PAP zároveň v stredu informovala, že bývalý minister zdravotníctva Lukasz Szumowski, ktorý odstúpil z funkcie počas prvej vlny pandémie, je hospitalizovaný s príznakmi ochorenia COVID-19 ani nie mesiac po tom, ako mal pozitívny test na koronavírus.

Ako prvý o tom ešte v utorok večer informoval portál Wirtualna Polska, informáciu neskôr oficiálne potvrdila aj televízna stanica TVN24.

Táto televízia tiež pripomína, že exminister svoju diagnózu oznámil 28. septembra. O deň neskôr sa však vyjadril, že sa vyliečil a ukončuje tak svoj pobyt v domácej karanténe.

Szumowski novinárom v stredu svoju hospitalizáciu nepotvrdil, len sa vyjadril, že sa "vyhýba kontaktu s médiami", pretože si potrebuje oddýchnuť.

Podľa webu Wirtualna Polska sa Szumowski údajne nakazil od svojej dcéry, ktorá sa koronavírusom infikovala v škole. Okrem nich dvoch mala pozitívny test na koronavírus aj exministrova manželka.

Szumowski sa stal jednou z najobľúbenejších ministrov vlády premiéra Mateusza Morawieckého po tom, čo Poľsko zaviedlo karanténu ihneď po vypuknutí koronavírusovej pandémie, čo pomohlo udržať nízke počty úmrtí a chorých.

V súvislosti s pandémiou si však vyslúžil aj kritiku, a to za údajne sporné obstarávanie zdravotníckeho vybavenia.