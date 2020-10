Americký novinár: Ak voľby tesne vyhrá Biden, bojím sa násilností v uliciach

STEVE CLEMONS je editor webu The Hill a bývalý šéfredaktor magazínu The Atlantic. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Demokratickí voliči sú podľa neho leniví. Až teraz vidia, že voľby nie sú len o prezidentovi, ale o politickom smerovaní krajiny, hovorí v rozhovore pre SME hlavný editor washingtonského webu The Hill a bývalý šéfredaktor magazínu The Atlantic STEVE CLEMONS. Názory Donalda Trumpa majú podľa neho miesto v americkej politike, sú legitímne, no musí ich vyvažovať realita.

Pred dvoma rokmi ste v rozhovore pre SME povedali, že Spojené štáty už nie sú dôveryhodný partner a strácajú vo svete vplyv. Ako sa na to pozeráte po ďalších dvoch rokoch?

Mal som pravdu, došlo ku kolapsu dôvery. Americká politika sa cielene obrátila viac dovnútra. Americké rodiny zo strednej a nižšej vrstvy najmä na stredozápade a juhu USA už dlho nerozumeli globalizácii.

Nevideli žiaden význam vo vojnách v Afganistane či na Blízkom východe. Mali pocit, že aj keď bojujeme v týchto vojnách, víťazom je Čína. K tomu sa pridal pocit, že politický establišment vo Washingtone a New Yorku na nich kašle.

Keď prišla finančná kríza, zasiahla najviac práve tieto rodiny, pričom v nich bolo aj veľa veteránov či vojakov. Odmietanie globálneho zasahovania tak silnelo. A práve tento prerod dostal k moci Donalda Trumpa.

Aj keď je to miliardár z New Yorku, odrazu hovoril ich jazykom, bol autentický a pôsobil ako buldozér politického systému, ktorý už Američania odmietali. V rámci tohto procesu sa však výrazne zhoršila možnosť ostatných národov dôverovať Spojeným štátom a vzájomným dohodám.

Mnohí voliči zrejme oceňujú, že Spojené štáty sú izolovanejšie a nezapájajú sa do konfliktov tak aktívne.

A v mnohom majú pravdu. Ak tu máme nekonečnú vojnu v Afganistane, ľuďom to začne liezť na nervy. Mnohí idealisti veria, že tieto konflikty sa dajú vyriešiť, no realisti musia vidieť, že často sú to domáce občianske vojny a neexistuje ľahké a rýchle zapojenie sa a riešenie.

Môže sa pohľad spojencov na USA zmeniť, ak dôjde k výmene v Bielom dome?

Ak sa do Bieleho domu dostane Joe Biden, bude sa chcieť vrátiť ku klimatickej dohode z Paríža a k mnohým iným.

No dôvera sa lusknutím prstov vrátiť nedá. Biden má navyše pred sebou ešte stále komplikovanú cestu. Zvyšok sveta má značnú pochybnosť o americkej serióznosti a bude sa to len zhoršovať. Obávam sa, že pred dvoma rokmi som mal pravdu, škoda už bola napáchaná a je ťažké to zvrátiť.

Tento rok bol z globálneho hľadiska veľmi dynamický, čo vplýva aj na americké prezidentské voľby. V januári by ste ako odhadli výsledky volieb, kto by bol víťaz?