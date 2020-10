Spevák Hůlka vráti Zemanovi vyznamenanie, je sklamaný

Zeman sa podľa speváka obrátil proti národu.

13. okt 2020 o 13:01 TASR

PRAHA. Český spevák Daniel Hůlka, ktorý v roku 2016 dostal od prezidenta Miloša Zemana medailu Za zásluhy, chce toto ocenenie vrátiť.

Zeman ho ako človek i prezident sklamal, pretože sa podľa neho obrátil proti národu, uviedol v utorok portál Novinky.cz s odvolaním sa na Hůlkov otvorený list.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prezidenta podporoval, teraz ho kritizuje

Hůlka pritom patril k Zemanovým podporovateľom v oboch prezidentských voľbách. Pozastavil sa nad tým, že mu Zeman prostredníctvom rozhovoru pre denník MF Dnes odporučil, aby si za svoju účasť na protirúškovej demonštrácii "dal na hlavu studenú a mokrú handru a stiahol sa na nejaký čas do súkromia".

"Naozajstný priateľ však nikdy verejne svojho kamaráta nezosmiešni a neodkazuje mu prostredníctvom médií, že si má dať mokrú handru na hlavu, len preto, že má odlišný názor. V demokracii má každý názor rovnakú hodnotu," píše spevák v otvorenom liste.

Zemanovi odkázal, že ho sklamal ako človek, ale predovšetkým ako prezident. V čase, keď sa mnohí ľudia boja o budúcnosť či už seba, alebo svojich potomkov, sa k nim podľa Hůlku prezident otočil chrbtom.

"Prečo si sa obrátil proti svojmu národu, proti obyčajným normálnym pracujúcim ľuďom? Prečo sa k nám správaš sprosto, agresívne, nenávistne, egoisticky, egocentricky, narcistický a úplne bohorovne?" pýta sa spevák a zároveň oceňuje, že mu prezident ukázal "svoju pravú tvár".

Spevák chce vrátiť medailu

Hůlka je preto rozhodnutý prísť 28. októbra na Pražský hrad a vrátiť medailu Za zásluhy. "A k tomu Ti odkazujem to isté, čo si cez médiá odkázal Ty mne: Miloš, daj si prosím na hlavu studenú mokrú handru a stiahni sa do súkromia. Bude to lepšie pre Teba a pre nás všetkých," uzatvoril Hůlka

V minulosti už vrátil vyznamenanie napríklad režisér Jan Němec. Ďalšie osobnosti alebo ich príbuzní odmietli od prezidenta ocenenie prijať. Ide napríklad o speváka Vladimíra Mišíka.

Ocenenie pre zosnulú speváčku Věru Špinarovú odmietol prevziať jej syn. Rovnako sa zachovala aj manželka zosnulého šéfa Senátu Jaroslava Kuberu, pripomínajú Novinky.cz.