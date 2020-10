Spojené štáty vykonali sériu náletov na militantov z Talibanu

Afganistan obviňuje USA z porušovania dohody.

13. okt 2020 o 11:10 TASR

LAŠKARGÁH. Americké vojenské letectvo vykonalo sériu náletov na podporu afganských síl, ktoré sa v juhoafganskej provincii Helmand ocitli pod paľbou militantov z Talibanu.

Informovala o tom v utorok agentúra AP.

Podľa hovorcu amerických síl v Afganistane Sonnyho Leggetta sú najnovšie útoky v rozpore s dohodou, ktorú vo februári v katarskej Dauhe podpísali Spojené štáty s Talibanom a podkopávajú tiež prebiehajúce mierové rozhovory medzi afganskou vládou a Talibanom.

Leggett tiež tvrdí, že americké nálety februárovú dohodu neporušujú. "Taliban musí okamžite zastaviť útoky v provincii Helmand a znížiť mieru násilia v celej krajine," uviedol Leggett na Twitteri. Zároveň dodal, že americké sily budú naďalej poskytovať podporu afganským bezpečnostným silám pri obrane pred útokmi Talibanu.

Správy o amerických náletoch prišli po pondelkových ozbrojených stretoch v meste Laškargáh a jeho okolí. Svedkovia hlásili v hlavnom meste provincie Helmand sporadickú streľbu, v dôsledku ktorej niektorí obyvatelia opustili svoje domovy.

Podľa úradov talibovia minulý týždeň začali rôznych oblastiach provincie Helmand podnikať koordinované útoky, ktoré sa cez víkend zintenzívnili. Militanti zničili niekoľko mostov vedúcich ponad miestnu diaľnicu, ktorá je preto teraz uzavretá.

Februárová dohoda medzi Spojenými štátmi s Talibanom je zameraná na ukončenie najdlhšej vojny, do ktorej sa USA zapojili. Na základe tejto dohody by mali Afganistan do 18 mesiacov opustiť všetci zahraniční vojaci výmenou za bezpečnostné záruky Talibanu.