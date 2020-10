Koronavírus vo svete: V Česku prekročil počet obetí tisícku

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Poľsku a ďalších krajinách?

13. okt 2020 o 9:30 SITA, TASR, ČTK

Koronavírus vo svete: Celkový počet potvrdených prípadov: 38 053 690

Počet vyliečených: 28 610 295

Počet úmrtí: 1 085 557 Zdroj: worldometers.info/coronavirus

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 121 421

121 421 Počet vyliečených: 58 200

58 200 Počet úmrtí: 1051

V Česku v pondelok pribudlo 4310 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V spojitosti s ochorením Covid-19 eviduje Česko 64 nových úmrtí. Ich celkový počet prekonal tisícku, aktuálne je na čísle 1051.

Od začiatku pandémie v Česku potvrdili 121 421 prípadov, aktívnych prípadov je momentálne 62 170. Hospitalizovaných je 2146 pacientov, počet ľudí vo vážnom stave je 426. Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o takmer dvetisíc na 58 200.

Český premiér Andrej Babiš predstavil v pondelok večer prísnejšie obmedzenia. Reštaurácie, bary a krčmy budú do 3. novembra zatvorené, no môžu vydávať jedlo so sebou. Na verejných miestach bude zákaz pitia alkoholu.

Česko tiež zatvorí všetky školy, prejdú na dištančnú výučbu. Opatrenie sa netýka materských škôl. Zatvoria sa tiež internáty. Do obchodov môžu ľudia vstupovať po dvojiciach. V Česku sú zakázané aj kultúrne akcie.

Rúška budú povinné okrem vnútorných priestorov aj na zastávkach MHD. Do nemocníc by malo nastúpiť aj viac ako dvetisíc študentov medicíny, ktorí budú lekárom pomáhať.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 270 587

270 587 Počet vyliečených: 116 562

116 562 Počet úmrtí: 5122

Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 5133, čo je o približne 600 viac než deň predtým. Za rovnaký čas zomrelo 107 infikovaných.

Za uplynulý deň hlásili zároveň uzdravenie 2152 pacientov, ktorých počet stúpol na 116 562.

Od vypuknutia pandémie zaznamenala Ukrajina celkovo 270 587 prípadov nákazy a 5122 súvisiacich úmrtí.

V pondelok Ukrajina registrovala 4420 nových prípadov, v nedeľu 4768 a v sobotu 5728 novoinfikovaných.

Najvyšší počet nových potvrdených infekcií za posledných 24 hodín zaevidovali v Charkovskej oblasti (439), v hlavnom meste Kyjev (397), ako aj vo Ľvovskej (341) a Dnipropetrovskej (305) oblasti.

V pondelok začala na Ukrajine platiť aj nová zonácia karanténnych obmedzení, ktorá sa bude uplatňovať najmenej do konca októbra.