Trump vyhlásil, že už nie je infekčný a vracia sa ku kampani

Americké voľby sa blížia a plánuje pokračovať v boji za svoje znovuzvolenie.

11. okt 2020 o 17:36 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump sa v nedeľu sám vyhlásil za odolného voči ochoreniu COVID-19.

Trump sa totiž po prekonaní nákazy chystá vrátiť k predvolebnej kampani a bojovať o znovuzvolenie do prezidentského úradu. Jeho súperom bude vo voľbách 3. novembra demokratický kandidát Joe Biden.

Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

"Vyzerá to tak, že som imúnny - neviem, možno na dlhý a možno na krátky čas, možno to bude na celý život. Nikto to naozaj nevie, ale som imúnny," povedal Trump v interview pre televíznu stanicu Fox News deň po tom, čo jeho osobný lekár Sean Conley vyhlásil, že u prezidenta už nie je riziko, že by nový druh koronavírusu mohol preniesť na niekoho iného.

Conley vo svojom vyhlásení dodal, že Trump spĺňa podmienky amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pre bezpečné opustenie izolácie.

Podľa Conleyho testy v priebehu Trumpovho ochorenia preukázali, že koncentrácia vírusu v jeho tele je čoraz menšia.

Trump v sobotu absolvoval v Bielom dome prvé verejné vystúpenie, odkedy bol na vírus pozitívne testovaný. Z balkóna sa prihovoril niekoľkým stovkám svojich podporovateľov.

Americký prezident na budúci týždeň plánuje tri volebné zhromaždenia. To pondelkové sa uskutoční v americkom štáte Florida. V utorok má Trump absolvovať zhromaždenie v Pennsylvánii a v stredu v štáte Iowa.