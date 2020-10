Eurokomisárka Gabrielová oznámila, že mala pozitívny test na COVID-19

Komisárka bola v karanténe po tom, ako mal jeden z jej spolupracovníkov pozitívny test.

10. okt 2020 o 15:53 TASR

BRUSEL. Eurokomisárka Marija Gabrielová v sobotu oznámila, že mala pozitívny test na ochorenie COVID-19.

Informovala o tom agentúra AFP.

Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Gabrielová už v pondelok (5. októbra) oznámila, že nastúpi do domácej izolácie po tom, ako mal jeden z jej spolupracovníkov pozitívny test.

Gabrielová podľa svojich vyjadrení na Twitteri prvý test absolvovala už v pondelok. Výsledok však bol negatívny.

"Môj druhý test je pozitívny," napísala v sobotu na Twitteri a dodala, že aj naďalej zostáva v domácej izolácii na základe prijatých opatrení.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová bola od pondelka istý čas takisto v domácej izolácii po tom, ako prišla do kontaktu s nakazenou osobou. Dva testy, ktoré absolvovala, však boli negatívne.

Summit Európskej únie v Bruseli minulý mesiac presunuli po tom, ako sa novým druhom koronavírusu sa nakazil ochrankár predsedu Európskej rady Charlesa Michela, pripomína AFP.

Michelov test bol negatívny, no musel nastúpiť do povinnej karantény, ako to vyžadujú zákony platné v Belgicku.