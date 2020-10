USA a Rusko sú blízko k dohode o zmrazení počtu jadrových hlavíc

Dohoda by mohla byť oznámená ešte pred prezidentskými voľbami v USA.

9. okt 2020 o 23:22 TASR

WASHINGTON. USA a Rusko údajne dospeli k principiálnej dohode, že budú pokračovať v zmrazovaní počtu svojich jadrových hlavíc. Ide o prejav snáh o záchranu ich bilaterálnej zmluvy známej ako New START/SNV-III. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na zdroj oboznámený s obsahom rokovaní.

AP dodala, že momentálne nie je známe, či ide rozšírenie už existujúcej zmluvy New START/SNV-III alebo o novú dohodu.

Rusko a USA podpísali zmluvu START/SNV-III v roku 2010. V súlade s ňou majú obe krajiny obmedziť počet svojich strategických jadrových zbraní na 1550.

Platnosť zmluvy START/SNV-III sa skončí 5. februára 2021, pokiaľ nebude pred týmto dátumom nahradená novou dohodou. Môže sa tiež _ po vzájomnej dohode zmluvných strán _ predĺžiť, no najviac o päť rokov.

Podľa zdrojov AP príslušná dohoda by mohla byť oznámená ešte pred prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Zdroj dodal, že takáto dohoda by mohla zahŕňať aj Čínu, ako to presadzuje americký prezident Donald Trump.

Nemenovaný zdroj agentúry AP dodal, že ďalšie rokovania medzi Washingtonom a Moskvou sa uskutočnia na budúci týždeň. Americká strana pritom údajne upozornila Rusko, že ak v nasledujúcich týždňoch nebude dohodnuté zmrazenie arzenálov jadrových zbraní, USA môžu svoje podmienky sprísniť.

Správa o možnom zmrazení jadrových arzenálov prichádza v čase, keď sa Trump usiluje zaznamenať úspechy v zahraničnej politike počas zložitej predvolebnej kampane proti bývalému viceprezidentovi USA Joeovi Bidenovi, ktorý sa zaviazal predĺžiť zmluvu New START aj bez čínskej účasti.

Agentúra TASS dodala, že 5. októbra sa v Helsinkách uskutočnilo nové kolo rusko-amerických konzultácií o strategickej stabilite. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov a osobitný zástupca prezidenta USA pre kontrolu zbraní Marshall Billingsley vo fínskej metropole rokovali o perspektívach spolupráce medzi Ruskom a USA v oblasti kontroly zbraní. Od júna tohto roku šlo o tretie stretnutie Riabkova a Billingsleyho. Americký vyjednávač neskôr poznamenal, že na helsinských konzultáciách bol dosiahnutý "dôležitý pokrok".

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov pritom vo svojom komentári k helsinskej schôdzke uviedol, že Kremeľ by rád videl viac výsledkov rokovaní s USA o predĺžení platnosti zmluvy START/SNV-III. Peskov zdôraznil, že "zatiaľ skutočne nie je dôvod na optimizmus".

Moskva opakovane vyzýva Washington, aby neodkladal riešenie otázky možnosti predĺženia platnosti zmluvy, pričom ju charakterizuje ako "zlatý štandard v oblasti odzbrojenia".

Ako upozornil ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre Financial Times v júni minulého roku, ak táto dohoda prestane existovať, "potom vo svete skutočne nebudú žiadne nástroje, ktoré by bránili v zbrojení".

USA a Rusko totiž v auguste 2019 odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), podpísanej ešte počas tzv. studenej vojny. New START sa tak stal posledným ešte platným paktom o jadrových zbraniach.