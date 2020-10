Nicholsonová a Šimečka: Je dobré, že europarlament podporil protesty Bulharov

Europoslanci prijali rezolúciu o situácii v Bulharsku.

8. okt 2020 o 22:17 TASR

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok prijali rezolúciu o situácii v Bulharsku, kde tisícky občanov opakovane protestujú proti rozsiahlej korupcii napojenej na najvyššie vládne štruktúry.

Rezolúciu podporili aj viacerí slovenskí europoslanci.

Rozoberanie právneho štátu

Poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) pripomenula, že súčasná bulharská vládnuca strana GERB patrí do tábora Európskej ľudovej strany (EPP), najvplyvnejšej v europarlamente, zatiaľ sa však hlásila k dodržiavaniu zásad právneho štátu i k podmienenosti čerpania eurofondov.

"To, že Bulhari sú v uliciach a protestujú proti korupčníkom, ktorých majú vo vláde a protestujú proti rozoberaniu právneho štátu a proti generálnemu prokurátorovi, ktorý je tiež podozrivý z korupcie, to sú veci, pri ktorých by mal Európsky parlament odvolávajúci sa na nejaké princípy a hodnoty, pomôcť. A nevieme to urobiť inak ako uznesením," konštatovala Ďuriš Nicholsonová.

Dodala, že Európska prokuratúra (EPPO), ktorá by mala začať fungovať v novembri tohto roku, bude mať na starosti aj prípady spojené s podvodmi v súvislosti s eurofondami, ku ktorým podľa uznesenia europarlamentu dochádza aj v Bulharsku.

Podobnosť Bulharska so Slovenskom

K situáciu v Bulharsku sa vyjadril aj europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), ktorému v stredu v europarlamente s podporou veľkej väčšiny zákonodarcov prešiel návrh legislatívneho uznesenia o vytvorení nástroja na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv.

Konštatoval, že nielen Maďarsko a Poľsko sú z hľadiska porušovania demokracie a korupcie "problémové štáty".

"Bulharsko je iba ďalší a pomerne vypuklý prípad. Tisíce ľudí protestujú, pretože po dlhé roky vládni politici, najmä tí pravicoví, kryli oligarchov, kradli eurofondy a tvárili sa, že im sa nič nemôže stať. Nič sa nikdy nevyšetrilo," povedal Šimečka.

Naznačil, že v prípade Bulharska je istá podobnosť so Slovenskom z obdobia predošlých ľavicových vlád. Ani v Bulharsku, kde sa prevalilo veľké množstvo korupčných škandálov a mnohé z nich súvisia s eurofondmi, sa takmer nijaký prípad vysokej korupcie nedostal pred súd a Bulharom došla trpezlivosť a žiadajú spravodlivosť a politiku bez korupcie.

"Je dobré a zdravé, že Európsky parlament ako predstaviteľ európskeho ľudu a európsky demokraticky zvolený orgán sa zaoberá situáciou vo svojich členských krajinách. Zaoberal sa situáciou na Malte, aj situáciou na Slovensku po vražde Jána Kuciaka. Je správne, že máme diskusiu aj o Bulharsku. Tá rezolúcia je tvrdá, ja ju podporujem," uviedol Šimečka.

Europarlament musí byť podľa neho rovnako tvrdý na všetky členské krajiny, kde sa takéto veci dejú, či už ide o Bulharsko alebo Maďarsko a Poľsko. "Nedá sa povedať, že Európska komisia či Európsky parlament by si zasadli na Maďarov a Poliakov. Nie, musíme všetkým merať rovnakým metrom."