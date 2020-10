Trump chce stiahnuť vojakov z Afganistanu do konca roka

Vyjadrenie prišlo necelý mesiac pred prezidentskými voľbami v USA.

8. okt 2020 o 10:53 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že Spojené štáty by mohli stiahnuť všetky svoje jednotky z Afganistanu do konca tohto roka.

Informovala o tom agentúra DPA.

"Malý zvyšný počet našich odvážnych mužov a žien slúžiacich v Afganistane by mal byť doma do Vianoc!" napísal Trump v tvíte, bližšie podrobnosti však neposkytol.

Trumpovo vyjadrenie prišlo necelý mesiac pred prezidentskými voľbami v USA, pred ktorými republikánsky šéf Bieleho domu zaostáva v prieskumoch za svojím demokratickým vyzývateľom Joeom Bidenom.

Zredukovanie počtu amerických vojakov pôsobiacich v zahraničí bolo jednou z hlavných tém Trumpovej predvolebnej kampane v roku 2016 a prezident sa teraz snaží ukázať, že plní svoj sľub ukončenia "nekonečných vojen", píše agentúra AFP.

V polovici septembra Trump povedal, že chce v skorom čase znížiť počet amerických vojakov v Afganistane na 4000.

Vo februári Spojené štáty podpísali s afganským militantným hnutím Taliban mierovú dohodu zameranú na ukončenie najdlhšej vojny v dejinách USA.

Na základe tejto dohody by mali Afganistan opustiť všetci zahraniční vojaci, a to do 14 mesiacov výmenou za bezpečnostné záruky Talibanu.