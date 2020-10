Litva sa obáva o Cichanovskú, podozrieva Rusko z jej kompromitácie

Vyhlásenie pátrania po Cichanovskej v Rusku za zasahovanie do záležitostí Bieloruska.

8. okt 2020 o 7:04 TASR

VILNIUS. Vyhlásenie pátrania po bývalej kandidátke prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlane Cichanovskej je zo strany Ruska pokusom o diskreditáciu Koordinačnej rady bieloruskej opozície vytvorenej z iniciatívy Cichanovskej.

Pre agentúru BNS to v stredu uviedol litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius.

Jeho lotyšský rezortný kolega Edgars Rinkévičs podľa správy agentúry TASS označil vyhlásenie pátrania po Cichanovskej v Rusku za zasahovanie do vnútorných záležitostí Bieloruska, ktoré "ešte viac zhoršuje možnosť politického dialógu s Ruskom".

Článok pokračuje pod video reklamou

Snaha o kompromitáciu Koordinačnej rady

Podľa Linkevičiusovho názoru pokračuje takto Rusko v línii smerujúcej "k bagatelizácii roly Koordinačnej rady a k jej kompromitácii v snahe dokázať, že táto štruktúra údajne nemôže byť partnerom v dialógu".

Súvisiaci článok Rusko spochybnilo úlohu Cichanovskej, Putin sa s ňou neplánuje stretnúť Čítajte

Linkevičius považuje túto pozíciu za poľutovaniahodnú. Vysvetlil, že Koordinačná rada "sa drží umiernenej línie, nie je radikálna a nie je naladená proti Rusku".

Litovský minister vyjadril znepokojenie v súvislosti so správou, že Cichanovská sa dostala v Rusku na zoznam hľadaných osôb a mohla by byť zadržaná počas cestovania do iných krajín.

"Možno sa o to Rusko pokúsi prostredníctvom kanálov Interpolu," pripustil minister.

Obavy o bezpečnosť političky

Cichanovská sa tesne po vyhlásení výsledkov prezidentských volieb pod tlakom bieloruských úradov a v obave o svoju bezpečnosť uchýlila do Litvy.

Po oficiálnom oznámení výsledkov volieb sa v Bielorusku začali masové protesty tých, ktorí s nimi nesúhlasili. Spočiatku boli protesty sprevádzané nebývalou brutalitou bezpečnostných zložiek.

Podľa ministerstva vnútra bolo zadržaných viac ako 7 000 ľudí, niekoľko desiatok policajtov a demonštrantov bolo zranených. Došlo aj k obetiam na životoch.

V niektorých bieloruských podnikoch, vrátane kľúčových pre ekonomiku, sa vyskytli pokusy o vyhlásenie štrajkov s cieľom dosiahnuť, aby výsledky prezidentských volieb boli neplatné.