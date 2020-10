Hráte politickú hru s ľudskými životmi. Aký bol duel Pencea s Harrisovou

Je to najväčšie zlyhanie vlády v histórii, povedala Harrisová o pandémii.

8. okt 2020 o 7:02 ČTK

SALT LAKE CITY. Prístup administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa k pandémii choroby Covid-19 je najväčším zlyhaním americkej vlády v dejinách.

Na úvod debaty kandidátov na funkciu amerického viceprezidenta to povedala demokratická senátorka Kamala Harrisová. V dueli sa stretla so súčasným zástupcom hlavy štátu Mikom Penceom.

Ďalšími témami duelu boli napríklad umelé potraty, uvoľnené kreslo v najvyššom súde USA, či otázka zakoreneného rasizmu v amerických policajných zboroch.

Pence: Harrisová hrá politickú hru s životmi ľudí

"Američania sú svedkami najväčšieho zlyhania administratívy ktoréhokoľvek prezidenta v dejinách našej krajiny," konštatovala 55-ročná Harrisová hneď na začiatku debaty, ktorá sa konala v meste Salt Lake City na pôde vysokej školy University of Utah.

Pandémia Covidu-19 bola podľa očakávania jednou z hlavných tém debaty vzhľadom k tomu, že sa minulý týždeň nákaza preukázala u prezidenta Donalda Trumpa a testy odvtedy potvrdili SARS-CoV-2 aj u ďalších jeho blízkych spolupracovníkov.

Šesťdesiatjedenročný Pence reagoval obhajobou krokov vlády. Zmienil Trumpove obmedzenie vstupu osôb cestujúcich z Číny do Spojených štátov z konca januára, kedy bola Čína ohniskom nákazy. Vyjadril tiež sympatie pre všetkých Američanov zasiahnutých koronavírusom.

Pence a Harrisová hovorili aj o otázke vakcín. Demokratická kandidátka uviedla, že si s radosťou nechá aplikovať vakcínu proti koronavírusu schválenú odborníkmi, ale že v tejto veci neverí Donaldovi Trumpovi, ktorý už v minulosti propagoval pre boj s Covidom-19 liečivá, ktoré nakoniec nemali preukázateľný účinok.

Pence kvôli tomu svoju súperku obvinil z politizácie vývoja vakcíny a povedal, že "hrá politickú hru s ľudskými životmi".

Kandidáti od seba stáli na vzdialenosť 3,5 metra a medzi sebou mali štíty z plexiskla, ktoré mali slúžiť ako ochrana proti prípadnej nákaze. Išlo o pripomienku pandémie, v súvislosti s ktorou už v USA zomrelo viac ako 211-tisíc ľudí, pričom nákaza sa preukázala u viac ako 7,5 milióna Američanov.

Mike Pence a Kamala Harrisová počas debaty. (zdroj: TASR/AP)

V otázke rasizmu v polícii sa nezhodli

Ďalší výrazný stret večera sa týkal otázky zakoreneného rasizmu v policajných zboroch. Harrisová uviedla, že v prípade smrti černošky Breonny Taylorovej, ktorá bola zastrelená tento rok v marci pri nepodarenej policajnej razii, nebola nastolená spravodlivosť.

Jej kauzu spojila s ďalšími prípadmi neprimeraného použitia sily belošskými policajtmi proti černochom z poslednej doby, najmä s májovým úmrtím Georgea Floyda, ktorý zomrel potom, čo mu policajt viac ako sedem minút kľačal na krku.

Pence zaujal opačný postoj a tvrdenie, že je v amerických policajných zboroch zakorenený rasizmus, označil za veľkú urážku policajných príslušníkov.

Harrisová, ktorá má jamajské a indické korene, následne kritizovala Trumpa za to, že pri debate z minulého týždňa odmietol odsúdiť skupiny hlásajúce belošskú nadradenosť. Pence zasa obvinil médiá z toho, že prezidentove slová vytrhli z kontextu, a tvrdil, že všetky rasistické skupiny už Trump v minulosti opakovane odsúdil.

Sledovanejšia debata ako obvykle

Kandidáti sa stretli aj v otázke dobrovoľných potratov a najvyššieho súdu. Pence sa najprv vyhol otázke, čo majú robiť americké štáty, ak by najvyšší súd zrušil rozsudok Roe vs. Wadeová z roku 1973, ktorý v podstate legalizoval potraty v celých Spojených štátoch. Republikánsky viceprezident namiesto toho obhajoval konzervatívnu sudkyňu Amy Coneyovú Barrettovú, ktorú nedávno vymenoval do funkcie Trump, a ktorá čaká na potvrdenie v Senáte.

"Je to otázka voľby. A ja budem vždy bojovať za právo žien na to, aby sa mohli samy rozhodnúť, čo robiť so svojím telom," povedala Harrisová k otázke potratov.

Pence jej odpovedal, že je mu cťou slúžiť prezidentovi, ktorý bráni posvätnosť ľudského života.

Harrisová sa vyhla otázke, či sa budú demokrati v prípade novembrovej výhry snažiť navýšiť počet sudcov na najvyššom súde, aby do neho mohli nominovať svojich kandidátov a získať tak v ňom znovu väčšinu pre liberálne ladeného sudcu. Namiesto toho povedala, že sa Trumpova administratíva snaží všetkými silami zaplniť nižšie súdy svojimi ideologickými spojencami, pričom očividne prehliada černošských kandidátov.

Hoci za normálnych okolností nie je stret viceprezidentských kandidátov považovaný za príliš zásadný, tento rok mu médiá venovali výrazne väčšiu pozornosť. Vzhľadom k nákaze prezidenta Trumpa je totiž neistý osud ďalšej debaty prezidentských kandidátov.

Pence aj Harrisová sa tiež podľa pozorovateľov zrejme chystajú v budúcnosti sami usilovať o prezidentský post nehľadiac na výsledok tohtoročných volieb.