Škótsko zakázalo pubom a reštauráciam podávanie alkoholu vo vnútri

V piatich najviac zasiahnutých oblastiach budú musieť všetky pohostinské podniky úplne uzavrieť.

7. okt 2020 o 21:40 TASR

LONDÝN. Puby, reštaurácie a kaviarne v Škótsku nebudú môcť najmenej dva týždne podávať alkohol vo vnútorných priestoroch.

Nové opatrenie zamerané na zastavenie nárastu prípadov nákazy koronavírusom oznámila v stredu škótska vláda. Informovala o tom agentúra DPA.

Zmena otváracích hodín

Od tohto víkendu budú pohostinské podniky môcť mať otvorené vnútorné priestory pre hostí od 6.00 h do 18.00 h a okrem jedla tam budú môcť podávať len nealkoholické nápoje.

Podniky, ktoré majú povolenie na vonkajšiu prevádzku, budú môcť podávať alkohol v takýchto priestoroch do 22.00 h.

V piatich najviac zasiahnutých oblastiach budú musieť všetky pohostinské podniky úplne uzavrieť, podľa televízie Sky News však budú môcť predávať jedlá na donášku.

Tieto pravidlá budú v platnosti zatiaľ do 25. októbra.

"Poviem to jasne: Nevraciame sa dnes k lockdownu. Nezatvárane školy ani univerzity... A nežiadame ľudí, aby zostali doma," povedala škótska premiérka Nicola Sturgeonová v Edinburghu.

Potrebné opatrenia

"Preto aj keď opatrenia, ktoré dnes oznamujem, sa budú zdať ako krok späť, sú v záujme ochrany nášho celkového pokroku," dodala.

V stredu Škótsko zaznamenalo 1054 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín. Od začiatku pandémie tamojšie úrady evidujú 34 760 potvrdených infikovaných a viac ako 2500 úmrtí.

Sturgeonová varovala, že ak by neboli podniknuté žiadne opatrenia, Škótsku by "do konca tohto mesiaca" hrozil návrat na "vrcholnú úroveň infekcie".