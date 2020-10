Nemecko hrozí Rusku sankciami, ak nebude pri Navaľnom spolupracovať

Porušením medzinárodného práva je už samotný vývoj, výroba a držanie chemických zbraní.

7. okt 2020 o 16:32 TASR

BERLÍN. Nemecko v stredu varovalo Rusko, že sankcie voči Moskve budú "nevyhnutné", ak Rusko nebude spolupracovať pri vyšetrení pokusu o otravu kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP.

"(Použitím) chemickej bojovej látky došlo k závažnému porušeniu medzinárodného práva a niečo také nemôže zostať bez následkov," povedal poslancom nemeckého Spolkového snemu minister zahraničných vecí Heiko Maas.

"Je jasné, že ak sa udalosti nevyjasnia, ak (Rusko) neposkytne potrebné informácie, potom budú nevyhnutné cielené a primerané sankcie voči zodpovedným na ruskej strane," zdôraznil.

"Rusko by urobilo dobre, ak by to nedošlo až tak ďaleko," dodal šéf nemeckej diplomacie.

Novičok potvrdilo viacero inštitúcii

Maas kritizoval Rusko za to, že dodnes neodpovedalo na otázku, prečo vôbec mohlo v Rusku dôjsť k pokusu o otravu opozičného politika Navaľného nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.

Samotný vývoj, výroba a držanie chemických zbraní je podľa Maasa "zjavným porušením" medzinárodného práva. "Rusko samotné by malo mať veľký záujem na objasnení tohto zločinu," poznamenal.

Maasov apel na Rusko prišiel deň po tom, čo Organizácia pre zákaz chemických zbraní potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých Navaľnému boli nájdené stopy látky zo skupiny novičok.

K rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá v Nemecku, Francúzsku a vo Švédsku.

Podľa Navaľného je za otravou Putin

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta cestoval lietadlom z Tomska do Moskvy.

Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia.

O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.

Podľa slov Navaľného je za jeho otravou ruský prezident Vladimir Putin. Rusko svoju účasť na pokuse o otravu Navaľného naďalej popiera.