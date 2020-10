Kaliforniu ničí gigapožiar. Horšiu sezónu ešte Američania nezažili

Kalifornia má vzduch na úrovni Indie.

7. okt 2020 o 15:48 Lukáš Onderčanin

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Rachel Ortegová so svojím psom dúfa, že v najbližších dňoch sa vrátia do domu v Calistoge v kalifornskom údolí Napa. „Som veľmi vystresovaná, no drží ma to, že viem, že náš dom stále stojí,“ hovorí pre ABC7 News.

Aj ju z domu vyhnali masívne požiare, ktoré už od augusta trápia západné pobrežie USA. Ortegová verí, že situácia sa do konca týždňa zlepší – po dlhom čase hlásia aspoň nejaké zrážky.

Brian Yates sa už nemá kam vrátiť. „Prehnalo sa to a zničilo všetky domy,“ hovorí. V dome mu zhorel všetok nábytok aj rodinné fotografie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kalifornské požiare v pondelok dosiahli nový míľnik – jeden požiar zasiahol rekordné územie vo veľkosti milión akrov.

Prvýkrát v modernej histórii tak vznikol takzvaný gigapožiar, ktorý prekonal doterajšie megapožiare. Na severe Kalifornie naprieč siedmimi okresmi tak horí územie s veľkosťou Trnavského kraja.

Oheň si len v Kalifornii vyžiadal najmenej 31 obetí a zničil tisícky domov. Víkendový dážď však nemusí stačiť na to, aby požiare v štáte uhasil.

Začalo sa to bleskom

Za normálnych okolností spôsobí 95 percent kalifornských požiarov ľudská činnosť.

Tento rok je však situácia iná. Najskôr prišli dlhodobé suchá, vysoké teploty a potom suché búrky. V auguste v Kalifornii udrelo v priebehu 72 hodín 14-tisíc bleskov, pričom vyvolali viac ako sedemsto požiarov.