Facebook zmazal Trumpov príspevok o Covide-19 a chrípke

Twitter príspevok ponechal. Argumentoval verejným záujmom.

6. okt 2020 o 23:02 ČTK

WASHINGTON. Sociálna sieť Facebook v utorok odstránila príspevok z oficiálneho účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvôli porušeniu pravidiel zameraných proti dezinformáciám o Covide-19.

Trumpove vyjadrenie prezentovalo koronavírusovú chorobu ako menšiu hrozbu, než je bežná chrípka. Hovorca Facebooku Andy Stone povedal, že jeho spoločnosť netoleruje "nesprávne informácie o závažnosti Covidu-19".

"Naučili sme sa s ňou žiť (s chrípkou), rovnako ako sa učíme žiť s Covidom," odkázal v utorok americký prezident, ktorý sa sám koronavírusom nakazil. Dodal, že Covid-19 "je u väčšiny populácie oveľa menej smrtiaci" ako chrípka, hoci vedecké poznatky takéto tvrdenie nepodporujú.

Len v Spojených štátoch je s epidémiou spájaných už okolo 210-tisíc úmrtí, zatiaľ čo tamojšie Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb odhaduje, že chrípka od roku 2010 v krajine spôsobila 12- až 61-tisíc úmrtí ročne.

Twitter Trumpov príspevok ponechal

Presná úmrtnosť Covidu-19 stále nie je známa, odhaduje sa však, že choroba je pre pacientov smrtiaca častejšie ako chrípka. Podľa výskumu americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa môže byť u vírusu SARS-CoV-2 nebezpečenstvo desaťnásobné alebo ešte vyššie v porovnaní s väčšinou chrípkových kmeňov.

Trump príspevok s nepresným porovnaním dvoch chorôb umiestnil aj na Twitter. Táto sociálna sieť ho neodstránila, doplnila však upozornenie, že porušil pravidlá platformy o šírení "zavádzajúcich a potenciálne nebezpečných informácií súvisiacich s Covidom-19".

"Twitter však dospel k záveru, že by mohlo byť vo verejnom záujme, aby tweet zostal dostupný," vysvetľuje spoločnosť svoj postup.

Sám sa koronavírusom nakazil

Za posledné mesiace je to už niekoľký raz, čo popredné sociálne siete reagujú na kontroverzné výroky šéfa Bieleho domu.

Na základe svojich pravidiel okolo dezinformácií o koronavíruse zmazal Facebook Trumpov príspevok druhýkrát, uvádza reportérka britskej BBC Marianna Springová.

Americký prezident dlhodobo riziká spojené s Covidom-19 bagatelizuje. Čerstvá štúdia výskumníkov z Cornellovej univerzity ho označuje za jeden z hlavných motorov dezinformačnej vlny, ktorá pandémiu sprevádza.

Trump vo svojom prístupe pokračuje aj v čase, keď s chorobou spôsobovanou vírusom SARS-CoV-2 sám bojuje. Okrem iného vyhlásil, že ľudia by sa jej nemali báť, hoci mu lekári kvôli infekcii podávali dodatočný kyslík a niekoľko rôznych liekov.

Chce zabrániť zasahovaniu sociálnych sietí

Twitter aj Facebook sa po vypuknutí pandémie zaviazali, že budú potláčať šírenie "nebezpečných" tvrdení týkajúcich sa koronavírusu. Stanovené pravidlá ale nechávajú priestor pre rôzne interpretácie a ich vymáhanie je neustále predmetom polemík.

Denník The New York Times si napríklad všímal, že obe uvedené platformy ponechali bez reakcie Trumpove pondelňajšie príspevky s odkazom: "Nebojte sa Covidu."

Po utorňajších zásahoch sa zasa niektorí komentátori divili, že medzi zverejnením problematických výrokov a prijatím opatrení uplynuli hodiny. Príspevky tak stihli nazbierať desaťtisíce komentárov a ďalších interakcií.

Krátko po zásahu prezident Trump umiestnil na Twitter príspevok, ktorý bol zjavnou reakciou na postup sociálnych sietí. Volá v ňom po zneplatnení istého viac ako 20 rokov starého zákonného opatrenia, ktoré okrem iného umožňuje správcom stránok zasahovať do používateľského obsahu podľa vlastného uváženia.

Opatrenie tiež stanovuje, že internetové platformy nenesú právnu zodpovednosť za obsah pridávaný užívateľmi. Ak by bola norma zrušená, mohlo by to znamenať koniec sociálnych sietí v dnešnej podobe.