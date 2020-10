Trump porovnáva koronavírus so sezónnou chrípkou a chystá sa na debatu do Miami

Ochoreniu COVID-19 podľahlo v USA už vyše 210-tisíc ľudí.

6. okt 2020 o 21:04 (aktualizované 6. okt 2020 o 21:10) SITA a TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump porovnáva ochorenie COVID-19, z ktorého sa momentálne zotavuje, s bežnou chrípkou.

V Spojených štátoch už počas pandémie skonalo vyše 210-tisíc ľudí, no občanom odkázal, aby sa koronavírusu nebáli.

"Máme najlepšie lekárske vybavenie, máme najlepšie lieky. Zvíťazíme nad ním," povedal Trump, no pri týchto vyhláseniach sa musel nadýchnuť hlbšie ako obyčajne.

Trumpov postoj znepokojuje odborníkov

Napriek tomu, že sa ešte nezotavil, sa plánuje zúčastniť na budúcotýždňovej predvolebnej debate v Miami s prezidentským protikandidátom - demokratom Joeom Bidenom. "Bude to super," zahlásil.

Skúsenosť Trumpa s ochorením COVID-19 pravdepodobne nebola taká, ako v prípade iných nakazených po celom svete.

Lekári mu predpísali agresívnejší priebeh liečby a dostal antivírusové lieky, ktoré by pre bežného pacienta neboli k dispozícii.

Trumpov postoj znepokojuje odborníkov na infekčné choroby, keďže ani to, že sám zápasil s koronavírusom, uňho nespôsobilo zmenu pohľadu na túto nákazu.

Väčšina nemá také šťastie ako prezident

"Mnoho ľudí každý rok, niekedy aj vyše 100-tisíc, a napriek existujúcej vakcíne, zomiera na chrípku," napísal Trump na Twitteri a dodal: "Chystáme sa preto uzavrieť našu krajinu? Nie.

Naučili sme sa s tým žiť, rovnako ako sa učíme žiť s ochorením COVID-19, ktorý je u väčšiny populácie omnoho menej smrteľný."

S tvrdením prezidenta USA však absolútne nesúhlasí David Nace z medicínskeho centra v Pittsburghu.

"V tomto musíme byť realisti - COVID-19 predstavuje pre americkú populáciu totálnu hrozbu. Väčšina ľudí nemá také šťastie ako prezident," poznamenal odborník na choroby seniorov.

Kritika bývalej prvej dámy

Trumpa skritizovala aj bývalá prvá dáma Spojených štátov Michelle Obamová.

Podľa Obamovej Trump ako "najvyšší veliteľ (amerických) ozbrojených síl zmizol z boja" proti koronavírusu a svojím svojvoľným a neprofesionálnym prístupom celú situáciu ešte zhoršil.

Zdôraznila, že v USA na komplikácie spojené s koronavírusom zomrelo už viac ľudí, ako je celkový počet amerických vojakov padlých vo vojnách v Iraku, Afganistane, Vietname a Kórei.

"Naša krajina je v chaose kvôli prezidentovi, ktorý nestačí na svoju funkciu," uviedla manželka demokratického exprezidenta Obamu.

V súvislosti s vlnou nepokojov proti policajnému násiliu v USA tiež obvinila Trumpa a ďalších republikánov z rasistických postojov.

To by podľa nej mali brať do úvahy aj tí voliči, ktorí sa zatiaľ nerozhodli pre žiadneho z prezidentských kandidátov.

Apelovala tiež na voličov tmavej pleti, ako aj všetkých mladých ľudí, aby prišli 3. novembra hlasovať v prezidentských voľbách.

"Nemôžeme si dovoliť taký luxus, že budeme predpokladať, že veci proste dopadnú dobre," uviedla Obamová na margo výsledkov volieb.